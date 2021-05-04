logo
Русский Українська

BTC/USD

54612.50

ETH/USD

3394.44

LTC/USD

310.40

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Джо Байден рассказал, когда рассчитывает встретиться с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Джо Байден рассказал, когда рассчитывает встретиться с Путиным

Не исключено, что встреча состоится во время поездки президента США в Европу

сегодня, 23:01
Автор:

Елизавета Черных

Президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года.

Джо Байден рассказал, когда рассчитывает встретиться с Путиным

Джо Байден - фото из открытых источников

Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки по странам Европы. Об этом Байден рассказал во время брифинга в Белом доме, пишет "РБК-Украина". 

"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", — ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.

Напомним, что накануне стало известно, какую тему хочет задеть президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Детали предстоящего разговора раскрыл советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Так, Джозеф Байден планирует обсудить ситуацию, которая происходит в Украине. По словам Джейка Салливана, США остается надежной поддержкой для Украинского государства. Байден изрядно обеспокоен ситуацией на Востоке и накоплением российских войск вблизи Украины. Тему нашей страны американский президент неоднократно поднимал во время телефонных переговоров с Кремлем.

Ранее сообщалось, что первым заграничным визитом Джозефа Байдена в статусе американского президента будет поездка в Великобританию и Бельгию в июне для участия в саммите "Большой семерки" (с 11 по 13 июня) и саммите НАТО (14 июня).

О чем свидетельствует выбор поводов для первого визита? Может ли в то же время состояться встреча руководителя Белого дома Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным? Возможны ли какие-то глобальные решения? На эти вопросы интернет-изданию "Комментарии" ответили эксперты. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bayden-rasschityvaet-vstrechu-putinym-hode-1620155989.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ