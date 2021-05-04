Джо Байден рассказал, когда рассчитывает встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года.

Джо Байден - фото из открытых источников

Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки по странам Европы. Об этом Байден рассказал во время брифинга в Белом доме, пишет "РБК-Украина".

"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", — ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.

Напомним, что накануне стало известно, какую тему хочет задеть президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Детали предстоящего разговора раскрыл советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Так, Джозеф Байден планирует обсудить ситуацию, которая происходит в Украине. По словам Джейка Салливана, США остается надежной поддержкой для Украинского государства. Байден изрядно обеспокоен ситуацией на Востоке и накоплением российских войск вблизи Украины. Тему нашей страны американский президент неоднократно поднимал во время телефонных переговоров с Кремлем.

Ранее сообщалось, что первым заграничным визитом Джозефа Байдена в статусе американского президента будет поездка в Великобританию и Бельгию в июне для участия в саммите "Большой семерки" (с 11 по 13 июня) и саммите НАТО (14 июня).

О чем свидетельствует выбор поводов для первого визита? Может ли в то же время состояться встреча руководителя Белого дома Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным? Возможны ли какие-то глобальные решения? На эти вопросы интернет-изданию "Комментарии" ответили эксперты.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!