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Джо Байден впервые признал, что "облажался" на дебатах с Трампом: что сказал

В конце прошлого месяца в США прошли дебаты между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним – Джо Байденом.

4 июля 2024, 22:42
Автор:
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Лиля Воробьева
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Американский президент Джо Байден признал свою ошибку во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, но подчеркнул, что намерен продолжать свою кампанию по переизбранию.

Джо Байден впервые признал, что "облажался" на дебатах с Трампом: что сказал

Джо Байден (фото из открытых источников)

"У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку", — заявил Байден в интервью местной радиостанции в Висконсине, по данным Financial Times.

Президент США подчеркнул свою уверенность в победе на предстоящих выборах, используя фразу: "Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое важное и серьезное решение должен принять Джо Байден . Как сообщил американский телеканал CNN, в ближайшие 48 часов президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен принять окончательное решение относительно своей дальнейшей политической карьеры, в частности речь идет о переизбрании его на пост президента.

По информации американских журналистов, по случаю отмечаемого сегодня национального праздника Дня независимости, Байден собрал в Белом доме всех членов своей семьи. Журналисты утверждают, что именно они оказывают решающее влияние на принятие решения о продолжении или прекращении президентской гонки после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.

Ожидается, что 5 июля Байден даст большое интервью телеканалу ABC News. Журналисты отмечают, что президенту придется выявить незаурядные политические способности, чтобы исправить весь негатив и провалы, которые были допущены во время дебатов с Трампом. Как подчеркивает CNN, каждое публичное выступление президента Байдена будет теперь анализироваться на любые ошибки или признаки слабости.



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Источник: https://www.ft.com/content/1c4c0bee-f67e-404b-877d-e0cb38faf2d6
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