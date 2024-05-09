Джонсон беспощадно раскритиковал Байдена по поводу военной помощи

Джо Байден буквально накануне прибег к угрозам по отношению к Израилю и его намерениям продолжить операцию в городе Рафах. В частности, глава Соединенных Штатов пригрозил прекратить предоставление военной помощи Израилю.

Майк Джонсон

Такое заявление сокрушительно было раскритиковано спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном. В частности, он заявил, что таким образом Байден отступает от соглашения, заключенного в прошлом месяце о предоставлении помощи Израилю, Украине и Тайваню.

Спикер отметил, что надеется на то, что речь идет просто о "старческом маразме" и Байден не воплотит свои угрозы в жизнь. По его словам, слова Байдена о том, что якобы помощь уже остановлена, не соответствует той информации, которую он получил от Белого дома. Там заверили, что реальная политика отличается от того, что говорит президент.

"Поэтому я надеюсь, что это старческий маразм",

– подчеркнул Джонсон.

Кроме того, спикер добавил, что представитель Байдена заверил его, что заявления о том, что помощь остановлена, не соответствуют действительности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в прошлом месяце после долгого времени переговоров были наконец-то приняты законы о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В частности, Украине выделено 61 млрд долларов. Из этой суммы Киев буквально сразу же получил первый пакет военной помощи на сумму в один миллиард долларов.

Известно, что в Украине жестко критиковали позицию Байдена и обвиняли его в том, что он не может добиться выделения помощи Украине. Именно поэтому Силы обороны начали терять территории на фронте, ведь им остро не хватало и до сих пор не хватает необходимого вооружения и снарядов.