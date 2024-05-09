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Джонсон беспощадно раскритиковал Байдена по поводу военной помощи

Спикер Майк Джонсон подверг критике президента Джо Байдена за то, что он пригрозил лишить Израиль военной помощи. Он подчеркнул, что это нарушило бы взятые на себя обязательства США по Израилю, Украине и Тайваню

сегодня, 20:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Джо Байден буквально накануне прибег к угрозам по отношению к Израилю и его намерениям продолжить операцию в городе Рафах. В частности, глава Соединенных Штатов пригрозил прекратить предоставление военной помощи Израилю.

Джонсон беспощадно раскритиковал Байдена по поводу военной помощи

Майк Джонсон

Такое заявление сокрушительно было раскритиковано спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном. В частности, он заявил, что таким образом Байден отступает от соглашения, заключенного в прошлом месяце о предоставлении помощи Израилю, Украине и Тайваню.

Спикер отметил, что надеется на то, что речь идет просто о "старческом маразме" и Байден не воплотит свои угрозы в жизнь. По его словам, слова Байдена о том, что якобы помощь уже остановлена, не соответствует той информации, которую он получил от Белого дома. Там заверили, что реальная политика отличается от того, что говорит президент.

"Поэтому я надеюсь, что это старческий маразм",
– подчеркнул Джонсон.

Кроме того, спикер добавил, что представитель Байдена заверил его, что заявления о том, что помощь остановлена, не соответствуют действительности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в прошлом месяце после долгого времени переговоров были наконец-то приняты законы о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В частности, Украине выделено 61 млрд долларов. Из этой суммы Киев буквально сразу же получил первый пакет военной помощи на сумму в один миллиард долларов.

Известно, что в Украине жестко критиковали позицию Байдена и обвиняли его в том, что он не может добиться выделения помощи Украине. Именно поэтому Силы обороны начали терять территории на фронте, ведь им остро не хватало и до сих пор не хватает необходимого вооружения и снарядов.




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Источник: https://www.politico.com/
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