Джонсон отреагировал на отдельный проект Сената по помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ожидает поступления от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона без противоречивых миграционных мер. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Майк Джонсон предложил дождаться, что сделает Сенат, а также пообещал разобраться с законопроектом, как только он поступит в Палату представителей.

"Я очень четко дал понять, что вы должны решать эти вопросы по существу, а Израиль отчаянно нуждается в помощи, и все это знают", – добавил спикер Палаты представителей США.

Издание отмечает, отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.

Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня. Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Вместе с тем в Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование пройдет в четверг, 8 февраля, в 19.00 по киевскому времени. Об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.



