Джонсон отреагировал на отдельный проект Сената по помощи Украине

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Кравцев Сергей
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ожидает поступления от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона без противоречивых миграционных мер. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Майк Джонсон предложил дождаться, что сделает Сенат, а также пообещал разобраться с законопроектом, как только он поступит в Палату представителей.
Издание отмечает, отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.
Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня. Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.
Вместе с тем в Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование пройдет в четверг, 8 февраля, в 19.00 по киевскому времени. Об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
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