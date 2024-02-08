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Сенат США решил пересмотреть законопроект о помощи Украине: в чем его особенность

Предварительный законопроект с "большим пакетом", включающим помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ был "ожидаемо не поддержан"

сегодня, 06:50
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Кравцев Сергей
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В Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование пройдет в четверг, 8 февраля, в 19.00 по киевскому времени. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Сенат США решил пересмотреть законопроект о помощи Украине: в чем его особенность

Сенат США. Фото: из открытых источников

Посол Украины пояснила, что американские законодатели 58 голосами против 41 поддержали процедурное решение, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и "разбирательство по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного ранее сегодня сенатором П.Мюрреем".

Оксана Маркарова подчеркнула, что для этого потребуется 60 голосов.

По ее словам, предварительный законопроект с "большим пакетом", включающим помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ был "ожидаемо не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которым переговорщики "работали последние месяцы".

"Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиарда долларов США) Израиля и Тайваня", — рассказала Оксана Маркарова.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.




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Источник: https://www.facebook.com/100002003920755/posts/7164840910259302/
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