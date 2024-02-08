Сенат США решил пересмотреть законопроект о помощи Украине: в чем его особенность

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Кравцев Сергей
В Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование пройдет в четверг, 8 февраля, в 19.00 по киевскому времени. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Сенат США. Фото: из открытых источников
Посол Украины пояснила, что американские законодатели 58 голосами против 41 поддержали процедурное решение, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и "разбирательство по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного ранее сегодня сенатором П.Мюрреем".
Оксана Маркарова подчеркнула, что для этого потребуется 60 голосов.
По ее словам, предварительный законопроект с "большим пакетом", включающим помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ был "ожидаемо не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которым переговорщики "работали последние месяцы".
Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.
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