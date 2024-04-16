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Джонсон предложил 4 плана о помощи США для Украины, Израиля и Тайваня: детали

Спикер хочет переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок

сегодня, 07:18 comments1267
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Джонсон предложил 4 плана о помощи США для Украины, Израиля и Тайваня: детали

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Майк Джонсон на закрытой конференции Палаты Республиканской партии в понедельник обнародовал свой план передачи иностранной помощи через Палату представителей.

Это произошло после нескольких месяцев отложения любых решений по данной теме.

По словам двух законодателей от "республиканцев" на встрече, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок.

В публикации The Hill указывается, что, по словам одного из законодателей Республиканской партии, четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать: запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи, и конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи.

Вместе с тем, отмечается, что текущий план не содержит никаких положений о границе с Мексикой, рассказал представитель "республиканцев" Кевин Херн. А это может вызвать критику со стороны жестких консерваторов, утверждающих, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для разрешения ситуации на южной границе.

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