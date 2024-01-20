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Джонсон рассказал, какое требование к Европе выставит Трамп

Борис Джонсон считает, что Трамп потребует, чтобы Европа больше платила за оборону, но это старая политика

сегодня, 16:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп потребует, чтобы Европа больше платила за собственную оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в колонке для Daily Mail.

Джонсон рассказал, какое требование к Европе выставит Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-премьер Великобритании отметил, что требовать от европейцев больших расходов на оборону – это давняя политика США и Британии. 

"Всем его скептически настроенным сторонникам в отношении Украины в Республиканской партии я говорю: как вы сможете снова сделать Америку великой, если позволите российскому тирану нанести полное унижение Западу?", — заявил Борис Джонсон.

Он отметил, что миру "стоит повзрослеть" и привыкнуть к перспективе возвращения Трампа в Белый дом.                                    

Стоит отметить, в этой же колонке Борис Джонсон фактически поддержал Дональда Трампа как следующего президента США, заявив, что политик может быть "именно тем, что нужно миру", если, конечно, Дональд Трамп поддержит Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в Украину: какая причина.

Также издание "Комментарии" сообщало – что ждет Украину: Владимир Зеленский откровенно высказался о возможном президентстве Трампа.

Ранее "Комментарии" писали – сезон праймериз 2024 года в США стартует с того, что Дональд Трамп значительно опережает своих соперников-республиканцев по ключевым показателям популярности. При этом рейтинг одобрения работы Джо Байдена упал до минимума для любого президента за последние 15 лет.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/debate/article-12983807/BORIS-JOHNSON-negronis-Trump-presidency-just-world-needs.html
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