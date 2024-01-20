Джонсон рассказал, какое требование к Европе выставит Трамп

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп потребует, чтобы Европа больше платила за собственную оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в колонке для Daily Mail.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-премьер Великобритании отметил, что требовать от европейцев больших расходов на оборону – это давняя политика США и Британии.

"Всем его скептически настроенным сторонникам в отношении Украины в Республиканской партии я говорю: как вы сможете снова сделать Америку великой, если позволите российскому тирану нанести полное унижение Западу?", — заявил Борис Джонсон.

Он отметил, что миру "стоит повзрослеть" и привыкнуть к перспективе возвращения Трампа в Белый дом.

Стоит отметить, в этой же колонке Борис Джонсон фактически поддержал Дональда Трампа как следующего президента США, заявив, что политик может быть "именно тем, что нужно миру", если, конечно, Дональд Трамп поддержит Украину.

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