Джонсон снял интригу: готов ли Конгрессе США ввести новые санкции против России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ситуация складывается, так, что новые санкции против России давно должны быть введены, но Конгресс США не будет принимать такое решение, ожидая прямых указаний президента Дональда Трампа. Об этом в интервью CBS News заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Но, он уточнил, Конгресс "не может сделать это по собственному желанию", мол, "президент должен будет подписать все, что мы делаем, и одобрить это как закон".
По мнению Джонсона, это должно быть партнерство, а большинство в Конгрессе подчиняется главнокомандующему, то есть, президенту, как сильному и смелому лидеру на мировой арене. Он помог достичь мира во всем мире и в других конфликтах так, как никто до него не смог, поэтому Конгресс верит, что он может использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец этой войне в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский ответил упреком на новый призыв Трампа: о чем идет речь.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые жесткие санкции против России за ее агрессию против Украины. В то же время, американский лидер выдвинул условия для стран НАТО, которые делают реализацию этого сценария маловероятной.