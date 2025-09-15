logo

Джонсон снял интригу: готов ли Конгрессе США ввести новые санкции против России
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон снял интригу: готов ли Конгрессе США ввести новые санкции против России

Майк Джонсон заявил, что Конгресс будет ждать отмашки из Белого дома для введения санкций против РФ

15 сентября 2025, 06:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация складывается, так, что новые санкции против России давно должны быть введены, но Конгресс США не будет принимать такое решение, ожидая прямых указаний президента Дональда Трампа. Об этом в интервью CBS News заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Джонсон снял интригу: готов ли Конгрессе США ввести новые санкции против России

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и считаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами по Сенату в Палате представителей, чтобы это сделать, и я лично стремлюсь это сделать", — отметил Джонсон.

Но, он уточнил, Конгресс "не может сделать это по собственному желанию", мол, "президент должен будет подписать все, что мы делаем, и одобрить это как закон".

По мнению Джонсона, это должно быть партнерство, а большинство в Конгрессе подчиняется главнокомандующему, то есть, президенту, как сильному и смелому лидеру на мировой арене. Он помог достичь мира во всем мире и в других конфликтах так, как никто до него не смог, поэтому Конгресс верит, что он может использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец этой войне в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые жесткие санкции против России за ее агрессию против Украины. В то же время, американский лидер выдвинул условия для стран НАТО, которые делают реализацию этого сценария маловероятной.




Источник: https://www.cbsnews.com/news/mike-johnson-house-speaker-face-the-nation-transcript-09-14-2025/
