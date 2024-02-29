Как отметил Джонсон, Трампу нравится выступать в роли переговорщика и заключать разные соглашения. Однако, как добавил политик, вопреки громким заявлениям, у него это навсегда получается. В этом контексте Джонсон напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении начать переговоры с Северной Кореей о лишении его ядерного оружия. Однако они так и не состоялись.

Борис Джонсон

"Если он столкнется с реальностью, то сделает правильный выбор. Я на это надеюсь",

– подчеркнул Джонсон.

По его словам, сейчас снова подняли тему переговоров Украины и России. Однако, отмечает он, пока не ясно, о чем можно договариваться. Темами, по его словам, может быть заморозка войны или потеря Украиной части своих территорий.

Вместе с тем, по мнению Джонсона, на самом деле России не интересно получить часть территорий, там хотят всю Украину. В этом контексте он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин не раз называл Украину "нереальной страной". Именно поэтому, добавил Джонсон, непонятно, о чем Украина может вести переговоры с РФ.

Возвращаясь к Трампу и его инициативе по прекращению войны в Украине и переговорам с Путиным, Джонсон добавил, что тот делает громкие заявления, потому что это просто нравится его избирателям.

"У меня сильное ощущение, что он не захочет войти в историю как сдавшийся перед Путиным. Он действительно не захочет этого",

– добавил Джонсон.

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп заявлял, что он может добиться завершения войны в Украине в течение 24 часов. Его не раз приглашал в Украину президент Владимир Зеленский, чтобы показать ему, что происходит на фронте. Однако Трамп эти предложения отвергал или не реагировал на них.

Также, портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин действительно очень хочет , чтобы следующим президентом США стал именно Дональд Трамп.