Спикер Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Майкл Джонсон может лишиться своего поста из-за противоречий среди республиканцев по продлению помощи Украине.

Джонсон может остаться без должности. Фото из открытых источников

Как сообщает издание MSNBC, за последний год республиканцы в Палате представителей не смогли принять ни один важный закон. Причина их непроизводительности – Дональд Трамп, блокирующий предоставление Украине военной помощи.

"Это просто свидетельствует о дисфункции Палаты представителей. Майк Джонсон явно увяз во всем этом по уши", — подчеркнул американский аналитик по политическим вопросам Тим Миллер.

Ранее республиканка Тейлор Грин предупредила Майка Джонсона, что конгрессмены могут отстранить его от руководства Палатой представителей из-за законопроекта о помощи Украине.

Как отметил старший политический репортер Axios Юджин Скотт, Джонсон заинтересован, чтобы Палата представителей принимала хоть какие-то законы, что может вызвать еще большую неприязнь со стороны Грин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас возникла угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.

