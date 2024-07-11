Джордж Клуни призвал Байдена сняться с выборов: в чем причина

Джордж Клуни, известный актер и активист, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой не баллотироваться на второй срок. Актер, организовавший сбор средств на сумму 28 миллионов долларов, выразил свои опасения в статье The New York Times.

Джордж Клуни уговаривает Байдена не баллотироваться

Джордж Клуни сделал резкое заявление о состоянии президента Джо Байдена, который, по его мнению, больше не способен эффективно управлять страной. В своем гостевом эссе актер подчеркнул, что время Байдена истекло, и время передать эстафету.

"Единственное сражение, которое он не может выиграть, — это борьба со временем. Это досадно это говорить, но тот Джо Байден, с которым я был три недели назад на сборе средств, не был Джо Байденом в 2010 году. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Тот самый мужчина, которого мы все видели во время дебатов", — отметил Клуни.

Клуни написал, что на последнем сборе средств Байден казался уставшим и не справлялся с давлением. Эта встреча, состоявшаяся сразу после короткого перелета из Италии, где Байден участвовал во встрече G7 , оказала значительное влияние на его выступление на дебатах.

Кроме того, актер считает, что нынешнее состояние Байдена может негативно отразиться на поддержке избирателей не только для него, но и для других кандидатов от Демократической партии.

"Мы не собираемся выиграть в ноябре с этим президентом. Кроме того, мы не выиграем Палату представителей и потеряем Сенат. Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я общался приватно. Каждый, независимо от того , что он или она говорит публично", — объяснил Клуни.

Вслед за Клуни высказались и другие влиятельные демократы. Нэнси Пелоси в одном из интервью сказала, что Байден должен сам принять решение о своем участии в выборах, что лишь усилило давление на президента.

Команда Байдена, узнав о подготовке статьи Клуни, пыталась убедить актера отказаться от публикации. Но статью опубликовали, вызвав широкий резонанс среди политиков и избирателей.