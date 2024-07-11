Джордж Клуни призвал Байдена сняться с выборов: в чем причина

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Черновалова Кристина
Джордж Клуни, известный актер и активист, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой не баллотироваться на второй срок. Актер, организовавший сбор средств на сумму 28 миллионов долларов, выразил свои опасения в статье The New York Times.
Джордж Клуни уговаривает Байдена не баллотироваться
Джордж Клуни сделал резкое заявление о состоянии президента Джо Байдена, который, по его мнению, больше не способен эффективно управлять страной. В своем гостевом эссе актер подчеркнул, что время Байдена истекло, и время передать эстафету.
Клуни написал, что на последнем сборе средств Байден казался уставшим и не справлялся с давлением. Эта встреча, состоявшаяся сразу после короткого перелета из Италии, где Байден участвовал во встрече G7 , оказала значительное влияние на его выступление на дебатах.
Кроме того, актер считает, что нынешнее состояние Байдена может негативно отразиться на поддержке избирателей не только для него, но и для других кандидатов от Демократической партии.
Вслед за Клуни высказались и другие влиятельные демократы. Нэнси Пелоси в одном из интервью сказала, что Байден должен сам принять решение о своем участии в выборах, что лишь усилило давление на президента.
Команда Байдена, узнав о подготовке статьи Клуни, пыталась убедить актера отказаться от публикации. Но статью опубликовали, вызвав широкий резонанс среди политиков и избирателей.
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