Эффективность — 100%: Pfizer рассказали, кому больше всего подходит их вакцина

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Вечканова Елена
Разработчики
вакцин против коронавируса продолжают трудиться над усовершенствованием своих
препаратов. Так, в американских компаниях BioNTech и Pfizer сообщают о том, что их вакцина демонстрирует
100-процентную эффективность в отношении несовершеннолетних. Новость сообщает "ТСН",
ссылаясь на информацию CNBC.
Вакцина Pfizer на 100% эффективна для подростков. Фото из открытых источников
Как свидетельствуют
в компании, дети 12-15 лет отлично переносят вакцинацию при использовании
препарата Pfizer. Для определения всех рисков научным деятелям пришлось
провести специальное исследование.
Под изучением
находилось около 2300 американских подростков. Результаты воистину впечатляющие
— из детей, получивших прививку вакциной, а не плацебо, коронавирус не
подхватил никто. В другой группе испытуемых, которые как раз были вакцинированы
витаминными добавками, от COVID-19 пострадало 18
лиц.
Сообщается, что такие
данные являются весьма важными для полного преодоления пандемии. Сейчас в
Америке разрешено вакцинировать против коронавируса лишь людей, достигших
16-летнего возраста. Однако если оставить без прививок (и, следовательно, специального
иммунитета с антителами) всех детей младше 16, это никак не поможет сформировать
необходимый "коллективный иммунитет".
По словам гендиректора
компании Pfizer Альберта Бурлы, разработчики надеются, что в скором времени их
вакцина будет широко использоваться для прививок детей школьного возраста. Бизнесмен
даже назвал примерные сроки — пока не начнется новый учебный год.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, когда в Украине наконец-то появится американская вакцина Pfizer. В нашей публикации удастся узнать и количество доз,
которое планируют выделить нашей стране.
Помимо этого на
портале найдется информация о том, какие планы по массовой вакцинации украинцев на 2021 год имеются в Минздраве.
Также предлагаем
узнать плюсы и минусы возможного оформления паспорта вакцинации в Украине.
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