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Главная Новости Мир США Эффективность — 100%: Pfizer рассказали, кому больше всего подходит их вакцина
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Эффективность — 100%: Pfizer рассказали, кому больше всего подходит их вакцина

Лучше всего препарат действует на детей и подростков

сегодня, 17:10
Автор:

Вечканова Елена

Разработчики вакцин против коронавируса продолжают трудиться над усовершенствованием своих препаратов. Так, в американских компаниях BioNTech и Pfizer сообщают о том, что их вакцина демонстрирует 100-процентную эффективность в отношении несовершеннолетних. Новость сообщает "ТСН", ссылаясь на информацию CNBC.

Эффективность — 100%: Pfizer рассказали, кому больше всего подходит их вакцина

Вакцина Pfizer на 100% эффективна для подростков. Фото из открытых источников

Как свидетельствуют в компании, дети 12-15 лет отлично переносят вакцинацию при использовании препарата Pfizer. Для определения всех рисков научным деятелям пришлось провести специальное исследование.

Под изучением находилось около 2300 американских подростков. Результаты воистину впечатляющие — из детей, получивших прививку вакциной, а не плацебо, коронавирус не подхватил никто. В другой группе испытуемых, которые как раз были вакцинированы витаминными добавками, от COVID-19 пострадало 18 лиц.

Сообщается, что такие данные являются весьма важными для полного преодоления пандемии. Сейчас в Америке разрешено вакцинировать против коронавируса лишь людей, достигших 16-летнего возраста. Однако если оставить без прививок (и, следовательно, специального иммунитета с антителами) всех детей младше 16, это никак не поможет сформировать необходимый "коллективный иммунитет".

По словам гендиректора компании Pfizer Альберта Бурлы, разработчики надеются, что в скором времени их вакцина будет широко использоваться для прививок детей школьного возраста. Бизнесмен даже назвал примерные сроки — пока не начнется новый учебный год.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, когда в Украине наконец-то появится американская вакцина Pfizer. В нашей публикации удастся узнать и количество доз, которое планируют выделить нашей стране.

Помимо этого на портале найдется информация о том, какие планы по массовой вакцинации украинцев на 2021 год имеются в Минздраве.

Также предлагаем узнать плюсы и минусы возможного оформления паспорта вакцинации в Украине.


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/pfizer-zayavlyaet-o-100-effektivnost-svoey-vakciny-dlya-detey-i-podrostkov-1755784.html
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