Его не избежать: какой самый болезненный вопрос мирного плана Трампа

При обсуждении мирных инициатив — американской, предложенной президентом США Дональдом Трампом, и европейской — в повестке дня будут стоять три ключевых вопроса, имеющих особое значение для Украины. Два из них могут быть решены путем переговоров с западными партнерами, тогда как третье будет полностью зависеть от страны-агрессора.

Оккупированные РФ территории Украины (фото из открытых источников)

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

— Что касается ограничения украинской армии, когда звучали цифры 600 тысяч, 800 тысяч важный момент, что эти ограничения касаются только мирного времени. Украина не сможет держать столь развернутую армию, но есть возможность держать часть кадрированной армии, чтобы автоматически в случае возобновления агрессии наполнить ее людьми, — говорит политический эксперт.

По его словам, существуют механизмы, позволяющие закрепить каждого резервиста за конкретной воинской частью, чтобы знал, куда прибыть и какие действия выполнять в случае повторного нападения.

— И с этой точки зрения важно будет и снятие ограничений для Украины на оружие. К примеру, ракеты средней дальности, то есть 2000–3000 км (хотя средней дальности — это до 5 000 км). Это позволит иметь оружие возмездия, если Украина накопит и баллистику, и крылатые ракеты, то это позволит нанести ответный удар по России, если возобновится агрессия, — подчеркнул исполнительный директор "Пенты".

По мнению эксперта, во время переговоров по мирным планам будет много дополнительных деталей и сложных моментов.

— Безусловно, самый болезненный вопрос, который сейчас будет звучать, — это т.н. "обмен территориями", потому что очевидно речь идет об обмене украинскими территориями, а не обмене территории между Россией и Украиной. И это действительно проблемный вопрос, хотя, к сожалению, многие говорят, что его не избежать и это один из принципиальных элементов, на котором будет настаивать Россия, подытожил Александр Леонов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы согласовать общие условия завершения войны. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию Axios.

По его словам, украинская сторона стремится как можно скорее перейти к финальному этапу переговоров по мирному плану, который сейчас прорабатывают Киев и Вашингтон. Ермак отметил, что Зеленский готов прибыть на встречу уже через два дня после получения приглашения. Он добавил, что ориентировочная дата встречи – 27 ноября, День благодарения в США – может стать символической, если обе стороны выйдут на согласованный текст договоренностей.