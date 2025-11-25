Его не избежать: какой самый болезненный вопрос мирного плана Трампа

Рубрики
Лиля Воробьева
При обсуждении мирных инициатив — американской, предложенной президентом США Дональдом Трампом, и европейской — в повестке дня будут стоять три ключевых вопроса, имеющих особое значение для Украины. Два из них могут быть решены путем переговоров с западными партнерами, тогда как третье будет полностью зависеть от страны-агрессора.
Оккупированные РФ территории Украины (фото из открытых источников)
Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.
По его словам, существуют механизмы, позволяющие закрепить каждого резервиста за конкретной воинской частью, чтобы знал, куда прибыть и какие действия выполнять в случае повторного нападения.
По мнению эксперта, во время переговоров по мирным планам будет много дополнительных деталей и сложных моментов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы согласовать общие условия завершения войны. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию Axios.По его словам, украинская сторона стремится как можно скорее перейти к финальному этапу переговоров по мирному плану, который сейчас прорабатывают Киев и Вашингтон. Ермак отметил, что Зеленский готов прибыть на встречу уже через два дня после получения приглашения. Он добавил, что ориентировочная дата встречи – 27 ноября, День благодарения в США – может стать символической, если обе стороны выйдут на согласованный текст договоренностей.