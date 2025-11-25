Його не уникнути: яке найболючіше питання мирного плану Трампа

При обговоренні мирних ініціатив — американської, запропонованої президентом США Дональдом Трампом, і європейської — на порядку денному стоятимуть три ключові питання, що мають особливе значення для України. Два з них можуть бути вирішені шляхом переговорів із західними партнерами, тоді як третє повністю залежатиме від країни-агресора.

Окуповані РФ території України (фото з відкритих джерел)

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

— Що стосується обмеження української армії, коли лунали цифри 600 тисяч, 800 тисяч — важливий момент, що ці обмеження стосуються тільки мирного часу. Україна не зможе тримати настільки розгорнуту армію, але є можливість тримати частину армії кадрованої, щоб автоматично у разі поновлення агресії наповнити її людьми, — каже політичний експерт.

За його словами, існують механізми, які дозволяють закріпити кожного резервіста за конкретною військовою частиною, щоб той знав, куди прибути й які дії виконувати у випадку повторного нападу.

— І з цієї точки зору важливим буде і зняття обмежень для України на зброю. Наприклад, ракети середньої дальності, тобто 2000–3000 км (хоча середньої дальності — це до 5 000 км). Це дозволить мати зброю відплати, якщо Україна накопичить і балістику, і крилаті ракети, то це дозволить завдати удару у відповідь по Росії, якщо поновиться агресія, — наголосив виконавчий директор "Пенти".

На думку експерта, під час переговорів щодо мирних планів постане багато додаткових деталей та складних моментів.

— Безумовно, найболючіше питання, яке зараз буде звучати — це т.зв. "обмін територіями", бо вочевидь мова йде про обмін територіями українськими, а не обмін території між Росією і Україною. І це дійсно проблемне питання, хоча, на жаль, багато хто говорить, що його не уникнути і це один із принципових елементів, на якому буде наполягати Росія, — підсумував Олександр Леонов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський готовий провести особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, аби узгодити спільні умови завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Axios.

За його словами, українська сторона прагне якомога швидше перейти до фінального етапу переговорів щодо мирного плану, який зараз опрацьовують Київ і Вашингтон. Єрмак зазначив, що Зеленський готовий прибути на зустріч уже через два дні після отримання запрошення. Він додав, що орієнтовна дата зустрічі — 27 листопада, День подяки в США — може стати символічною, якщо обидві сторони вийдуть на узгоджений текст домовленостей.