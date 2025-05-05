Экс-глава МИД объяснил, почему Трамп теряет интерес к Украине

У многих украинцев были завышенные ожидания после прихода Дональда Трампа к власти в США, ведь были надежды, что сумеет весьма оперативно решить вопрос с прекращением войны в Украине. Но этого не произошло. Все дело в том, что война в Украине – это лишь маленький процент в приоритетах Трампа, к которому он продолжает терять интерес. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Он не беспокоится, как мы с вами, об окончании войны. Это то, что досталось ему от Джо Байдена, очень неприятная ноша, которую трудно бросить, как чемодан без ручки. Но это точно не является его приоритетом. У него другие приоритеты", – прокомментировал экс-министр.

Он добавил, нужно понять, что главным акцентом у Трампа является Китай. В его мире Россия, Украина, война – это где-то мелкая региональная война в Европе, с которой почему-то Европа не может справиться. Трамп как бы намекает европейцам, что этой проблемой они должны заниматься сами, потому что у него якобы есть другие проблемы. С одной стороны, у него три четверти товарооборота США со странами Азии. И там постоянные проблемы. А, с другой стороны, рост Китая. Вот где для Трампа большая проблема, а не Украина.

По словам дипломат, нынешняя администрация США, как и другие администрации до этого, воспринимает Россию, как супердержаву, условно, как Советский Союз, поэтому считает, что ее нельзя победить, и есть красные линии, которые обязательно приведут к Армагеддону и Третьей мировой войне.

"И поэтому много оружия давать нельзя. Надо дать столько, чтобы мы, условно говоря, держали руку на пульсе. Но больше не надо. Потому что может кто-то возьмет и нажмет на кнопку. В случае Трампа это еще более радикализированная позиция", — пояснил Пристайко.

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