Трамп долго молчал об этом: на какую уступку должна пойти РФ, ради прекращения войны

Не выход на границы 1991 года и даже не выход на линию фронта по состоянию на 24 февраля 2022 года, а лишь отказ от захвата всей оставшейся части Украины. Такую уступку со стороны путинского режима ожидает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В интервью NBC News у Трампа поинтересовались, что придется отдать самой Москве, поскольку есть много сообщений о том, что Украине придется отказаться от части своих территорий. В ответ глава Белого дома заявил, что России "придется отдать" всю Украину.

"Потому что Россия хочет всю Украину. И, если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И, если бы не я, они бы продолжали", – отметил президент США.

По его словам, европейские лидеры очень много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку тот фактически игнорирует их звонки. Журналистка напомнила Трампу его сообщение о том, что Путин может "водить его за нос". В ответ тот отшутился, что и она может делать то же самое.

Тогда у Трампа поинтересовались, мог ли он каким-то образом неправильно интерпретировать месседжи Владимира Путина. Тот сказал, что сможет ответить на это через месяц или через две недели.

"Я не знаю. Могу вам сказать вот что: он — это его амбиции. Мы остановились в значительной степени, когда он увидел, что именно я сейчас веду дело. Потому что он ни с кем не имеет дел в Европе", — отметил Дональда Трамп.

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