Трамп долго молчал об этом: на какую уступку должна пойти РФ, ради прекращения войны

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Кравцев Сергей
Не выход на границы 1991 года и даже не выход на линию фронта по состоянию на 24 февраля 2022 года, а лишь отказ от захвата всей оставшейся части Украины. Такую уступку со стороны путинского режима ожидает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В интервью NBC News у Трампа поинтересовались, что придется отдать самой Москве, поскольку есть много сообщений о том, что Украине придется отказаться от части своих территорий. В ответ глава Белого дома заявил, что России "придется отдать" всю Украину.
По его словам, европейские лидеры очень много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку тот фактически игнорирует их звонки. Журналистка напомнила Трампу его сообщение о том, что Путин может "водить его за нос". В ответ тот отшутился, что и она может делать то же самое.
Тогда у Трампа поинтересовались, мог ли он каким-то образом неправильно интерпретировать месседжи Владимира Путина. Тот сказал, что сможет ответить на это через месяц или через две недели.
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