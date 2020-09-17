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Экс-модель обвинила Трампа в домогательствах

В подтверждение своим словам Доррис предоставила фотографии с Трампом и билет на US Open 1997 года

сегодня, 14:36
Автор:

Елена Волкова

Американская экс-модель Эми Доррис обвиняет президента США Дональда Трампа в сексуальном домогательстве. Об этом сообщает The Guardian.

Экс-модель обвинила Трампа в домогательствах

По информации СМИ, инцидент произошел 23 года назад, когда Эми было 24. В интервью женщина заявила, что Трамп приставал к ней на теннисном турнире US Open. Дескать, он навалился на нее всем телом у туалета в VIP-ложе и хотел поцеловать. Девушка оказала сопротивление и вспоминает, как это было: “Я вытолкнула его зубами. Возможно, я таким образом ранила его язык".

Отметим, что тогда Трампу был 51 год, он был женат во второй раз. А в подтверждение своим словам Доррис предоставила фотографии с Трампом и билет на US Open 1997 года. На вопрос, почему о непристойном поведении Трампа Эми заявила лишь теперь, она ответила, что у нее подрастают дочери, и она не хочет, чтобы кто-то в будущем так же поступил с ними.

Напомним, Трамп оконфузился из-за рекламы с российскими военными.


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