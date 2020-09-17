Экс-модель обвинила Трампа в домогательствах

Американская экс-модель Эми Доррис обвиняет президента США Дональда Трампа в сексуальном домогательстве. Об этом сообщает The Guardian.

По информации СМИ, инцидент произошел 23 года назад, когда Эми было 24. В интервью женщина заявила, что Трамп приставал к ней на теннисном турнире US Open. Дескать, он навалился на нее всем телом у туалета в VIP-ложе и хотел поцеловать. Девушка оказала сопротивление и вспоминает, как это было: “Я вытолкнула его зубами. Возможно, я таким образом ранила его язык".

Отметим, что тогда Трампу был 51 год, он был женат во второй раз. А в подтверждение своим словам Доррис предоставила фотографии с Трампом и билет на US Open 1997 года. На вопрос, почему о непристойном поведении Трампа Эми заявила лишь теперь, она ответила, что у нее подрастают дочери, и она не хочет, чтобы кто-то в будущем так же поступил с ними.

Напомним, Трамп оконфузился из-за рекламы с российскими военными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!