Трамп оконфузился из-за рекламы с российскими военными (ФОТО)

Американский лидер Дональд Трамп попал в скандал из-за рекламной фотографии: на ней призывают поддержать солдат США, тогда как изображаются российские военные. На такой казус указало Politico.

Сообщается, что фото разместил комитет Трампа "Сделаем Америку снова великой". Так, реклама популяризирует призыв "Поддержи наши войска". Однако, как оказалось, для рекламы использовались стоковые фотографии истребителей производства РФ и российских моделей, одетых как солдаты. На сервисе Shutterstock изображение носит заголовок "Военные силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба". В частности, на фото можно заметить МиГ-29, а один из солдат держит в руках АК-74.

Как рассказал создатель изображения Артур Закиров, на нем и правда изображена 3D-модель МиГ-29, а солдаты – российские модели. По его словам, фото было создано около пяти лет назад. При чем, это коллаж, на котором изображены российское небо, греческие горы и французская земля.

Как сообщалось ранее, Трамп определился, пойдет ли второй раз на выборы президента США.

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