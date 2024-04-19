Как отметил Даг Бэндоу, лидеры стран Запада постоянно обманывали украинцев, поскольку регулярно обещали, что их страна непременно станет членом НАТО.

Даг Бэндоу

При этом американский политик отметил, что вина за кровавую войну в Украине, безусловно, лежит на российском диктаторе Владимире Путине. Впрочем, по его словам, эту вину с ним должны разделить и лидеры стран Запада, которые "водили за нос украинцев".

"Украинцы должны помнить, что союзники постоянно их обманывают",

– сказал Бендоу.

При этом, как отметил экс-советник Рейгана, еще в 2008 году НАТО решило взять на себя обязательство, которое ни одно правительство европейской страны и ни одна дальнейшая администрация Соединенных Штатов не были готовы выполнять.

Кроме того, добавил Бэндоу, в течение всего 2014 года члены НАТО в сотрудничестве с "брюссельской бюрократией" настойчиво обманывали Киев, заявляя, что Украину с радостью ждут в Альянсе.

Вместе с тем экс-советник Рейгана повторяет российский нарратив по поводу того, что кремлевский диктатор якобы решил напасть на Украину только потому, что не хотел допустить вероятное расширение НАТО и приближение его к границам РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине действительно обещают членство в НАТО, но когда-то в будущем и точно после завершения войны с Россией. При этом Киев не может даже получить приглашение стать членом НАТО. В правительстве говорят, что против этого категорично выступают Германия и Соединенные Штаты, хотя само приглашение не означает, что Украина должна стать членом Альянса немедленно.

Более того, в Штатах даже объясняли , почему членство Украины в НАТО является плохой идеей.