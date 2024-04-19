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Экс-помощник Рейгана объяснил, почему Запад должен разделить с Путиным вину за войну в Украине

Запад всегда лгал украинцам, заявляя о том, что ждет их в НАТО, об этом в колонке для журнала The American Conservative написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу

19 апреля 2024, 20:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Даг Бэндоу, лидеры стран Запада постоянно обманывали украинцев, поскольку регулярно обещали, что их страна непременно станет членом НАТО.

Экс-помощник Рейгана объяснил, почему Запад должен разделить с Путиным вину за войну в Украине

Даг Бэндоу

При этом американский политик отметил, что вина за кровавую войну в Украине, безусловно, лежит на российском диктаторе Владимире Путине. Впрочем, по его словам, эту вину с ним должны разделить и лидеры стран Запада, которые "водили за нос украинцев".

"Украинцы должны помнить, что союзники постоянно их обманывают",
– сказал Бендоу.

При этом, как отметил экс-советник Рейгана, еще в 2008 году НАТО решило взять на себя обязательство, которое ни одно правительство европейской страны и ни одна дальнейшая администрация Соединенных Штатов не были готовы выполнять.

Кроме того, добавил Бэндоу, в течение всего 2014 года члены НАТО в сотрудничестве с "брюссельской бюрократией" настойчиво обманывали Киев, заявляя, что Украину с радостью ждут в Альянсе.

Вместе с тем экс-советник Рейгана повторяет российский нарратив по поводу того, что кремлевский диктатор якобы решил напасть на Украину только потому, что не хотел допустить вероятное расширение НАТО и приближение его к границам РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине действительно обещают членство в НАТО, но когда-то в будущем и точно после завершения войны с Россией. При этом Киев не может даже получить приглашение стать членом НАТО. В правительстве говорят, что против этого категорично выступают Германия и Соединенные Штаты, хотя само приглашение не означает, что Украина должна стать членом Альянса немедленно.

Более того, в Штатах даже объясняли , почему членство Украины в НАТО является плохой идеей.




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Источник: https://www.theamericanconservative.com/europe-is-starting-to-wake-up-to-needing-defense-including-a-nuclear-deterrent/
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Обсуждения

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Ігор

19 апреля 2024, 20:46

Так вони і зараз подвійні стандарти використовують. Ні корупцію ні узурпацію влади не бачать. Порівнюють Україну і Росію, як демократію і диктатуру. Але мовчать, що в Україні: відсутній механізм впливу на владу; одноосібно керує друг Фюрера - Єрмак; вибори і раніше були "безальтернативні", а зараз взагалі скасовані; люди замкнені, розділені сім'ї і намагаються втекти з цієї КНДР, купа неповерненців хоч всі наближені до Хунти виїхали; ... Російська диктатура: дозволяє вільне пересування; йти або ні на контракт; є вибори; є робота; є краще забезпечення військових; майже припинена корупція; будує захисні лінії Суровкіна поза межами поселень; не влаштовує техногенні катастрофи, типу Каховського; чесно будує укриття важливих об'єктів, а ні бреше, як Найєм і розкрадає, як Трипільська ТЕЦ; ...


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