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В США рассказали, почему немедленное членство Украины в НАТО является плохой идеей

Немедленное членство Украины в НАТО принесет больше вреда, об этом в статье для Foreign Policy заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. Он даже назвал 5 причин, почему сейчас членство «не ко времени»

сегодня, 17:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Стивен Уолт, если бы он работал в Конгрессе, то без сомнений отдал бы свой голос за выделение финансовой помощи Украине, ведь Россия должна понимать, что ее попытки оккупировать еще больше территорий будут ей дорого стоить. Вместе с тем, подчеркнул эксперт, он бы не поддержал немедленное членство Украины в НАТО, потому что якобы такое решение только затянет войну и поставит Киев в худшее положение.

В США рассказали, почему немедленное членство Украины в НАТО является плохой идеей

Возьмут ли Украину в НАТО

Уолт заявил, что прежде всего Украина не отвечает всем необходимым критериям для членства в Альянсе. По его словам, в нашей стране все еще институты демократии слабы, кроме того, распространена коррупция. Чтобы при таких условиях принимать Украину в НАТО на многое придется "закрыть глаза", что станет плохим прецедентом.

Кроме того, Уолт считает, что в случае членства Украины в НАТО, союзники не будут ее защищать в рамках 5 статьи о коллективной обороне. А это, считает эксперт, опасно для самого Альянса, ведь подвергнет сомнению весь смысл его существования.

Более того, профессор считает, что НАТО не является "волшебным щитом", который сможет защитить жертву от потенциального агрессора. По его словам, много разговоров вокруг того, что РФ может готовить нападение на страны Балтии, которые являются членами Альянса. Итак, заключает Уолт, само членство никого не спасет от нападения.

Кроме того, американец считает, что даже близкая перспектива членства Украины в НАТО продолжит агрессивную войну, потому что Россия попытается захватить больше территорий перед потенциальным членством Украины в Альянсе.

Именно поэтому Уолт считает, что на фоне этого всего идея с нейтралитетом кажется не такой уж и плохой. В этом контексте он привел пример Финляндии, которая очень долгое время была нейтральной и получала выгоду от торговли с противоборствующими сторонами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, мир "слишком устал" от войны с Украиной и, вероятно, будет принуждать ее к мирным переговорам с РФ.




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Источник: https://foreignpolicy.com/2024/03/05/nato-ukraine-membership-russia-war-west/
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