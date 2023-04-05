Экс-президент США заявил, что сожалеет из-за того, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия

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Кравцев Сергей
Бывший президент США Билл Клинтон вспомнил, как в 1990-х годах был одним из тех, кто сыграл ключевую роль в ядерном разоружении Украины. Как передает издание "Комментарии", своими воспоминаниями экс-глава Белого дома поделился в интервью ирландскому телеканалу RTÉ.
Билл Клинтон. Фото: из открытых источников
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В то же время Клинтон заявил, что знал: кремлевский диктатор Владимир Путин, в отличие от своего предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума.
Билл Клинтон добавил, что поддержка со стороны США и Европы для Украины в полномасштабной войне с РФ должна оставаться непоколебимой.
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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием.
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