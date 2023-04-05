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Экс-президент США заявил, что сожалеет из-за того, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия

Клинтон об отказе Украины от ядерного оружия заявил. что чувствует личную причастность, потому что заставил украинцев сделать такой шаг

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Бывший президент США Билл Клинтон вспомнил, как в 1990-х годах был одним из тех, кто сыграл ключевую роль в ядерном разоружении Украины. Как передает издание "Комментарии", своими воспоминаниями экс-глава Белого дома поделился в интервью ирландскому телеканалу RTÉ.

Экс-президент США заявил, что сожалеет из-за того, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия

Билл Клинтон. Фото: из открытых источников

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Ред. – Украину) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (Ред. – вторжение), если бы Украина все еще имела свою оружие", — заявил Билл Клинтон.


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В то же время Клинтон заявил, что знал: кремлевский диктатор Владимир Путин, в отличие от своего предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума.

"Они (Ред. – украинцы) боялись отдать его (Ред. – ядерное оружие), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел случай, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна", — отметил экс-президент США.

Билл Клинтон добавил, что поддержка со стороны США и Европы для Украины в полномасштабной войне с РФ должна оставаться непоколебимой.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием.

Ранее "Комментарии" писали — авторитарные режимы раскачивают тему ядерного оружия: о чем говорят заявление КНДР и позиция Китая.



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Источник: https://www.rte.ie/news/primetime/2023/0404/1374162-clinton-ukraine/
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