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Эксперт: Байден стал «хромой уткой». Пуйло, уверен, уже потирает руки

Украина входит в опасный период, когда президент Джо Байден уже стал «хромой уткой», написал в Фейсбуке политолог Максим Яли. Его нерешительность может спровоцировать новый конфликт, который аукнется Украине

сегодня, 14:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Судя по новостям, на Ближнем Востоке вновь ожидается очередная эскалация, это может быть гораздо серьёзнее, чем атака ХАМАС на Израиль, считает Максим Яли.

Эксперт: Байден стал «хромой уткой». Пуйло, уверен, уже потирает руки

Джо Байден

По его мнению, ответный удар Ирана за ракетный удар по его Консульству в Сирии может иметь гораздо большие последствия и перерасти в полномасштабную войну, с непредсказуемыми результатами.

Как считает эксперт, для Украины — это очень плохие новости.

"К российской агрессии против Украины и так уже "привыкли". А некоторые даже американские конгрессмены уже открыто заявляют в телеэфире о том, что нужно "смириться с поражением Украины". Но очередное переключение внимание на Ближний Восток это не самое страшное"
, — говорит Яли.

По его словам, мы входим в очень опасный период временной отрезок, когда Байден уже стал "хромой уткой". И его нерешительность дать своевременный отпор России в 2022-м и оказать необходимую помощь Украине может спровоцировать новые конфликты сейчас , когда многие его уже "похоронили ".

При этом эксперт напомнил, что Россия решилась напасть на Грузию именно накануне президентских выборов в США. Обама, кстати, первым делом решил "перезагрузить" отношения с РФ после прихода к власти.

"Понимал ли Нетаньяху все риски, отдавая приказ на уничтожение иранских генералов в Сирии, нанося удары по консульству Ирана в Сирии? Безусловно. Также он прекрасно знал, что территория диппредставительств с точки зрения международного права считается суверенной территорией государств, которые они представляют.  Так что вероятность ответных ударов со стороны Ирана непосредственно по территории Израиля крайне высока"
, — подчеркнул эксперт.

По его словам, когда у власти находятся политики, которым отступать некуда и им грозит тюрьма — жди беды.

"Буду рад ошибиться. Пуйло, уверен, уже потирает руки..."
— подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американские СМИ пророчат Украине крах обороны в случае отсутствия помощи от США.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028XCHU3T9EuguiZNJMvrBUz5uBTX9UTzkHTniLino94pi2dJoyDRq7YmuZcQ5CyVRl&id=100004292079149
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