Эксперт: Байден стал «хромой уткой». Пуйло, уверен, уже потирает руки

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Ткачик Олеся
Судя по новостям, на Ближнем Востоке вновь ожидается очередная эскалация, это может быть гораздо серьёзнее, чем атака ХАМАС на Израиль, считает Максим Яли.
Джо Байден
По его мнению, ответный удар Ирана за ракетный удар по его Консульству в Сирии может иметь гораздо большие последствия и перерасти в полномасштабную войну, с непредсказуемыми результатами.
Как считает эксперт, для Украины — это очень плохие новости.
По его словам, мы входим в очень опасный период временной отрезок, когда Байден уже стал "хромой уткой". И его нерешительность дать своевременный отпор России в 2022-м и оказать необходимую помощь Украине может спровоцировать новые конфликты сейчас , когда многие его уже "похоронили ".
При этом эксперт напомнил, что Россия решилась напасть на Грузию именно накануне президентских выборов в США. Обама, кстати, первым делом решил "перезагрузить" отношения с РФ после прихода к власти.
По его словам, когда у власти находятся политики, которым отступать некуда и им грозит тюрьма — жди беды.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американские СМИ пророчат Украине крах обороны в случае отсутствия помощи от США.
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