Эксперт: Байден стал «хромой уткой». Пуйло, уверен, уже потирает руки

Судя по новостям, на Ближнем Востоке вновь ожидается очередная эскалация, это может быть гораздо серьёзнее, чем атака ХАМАС на Израиль, считает Максим Яли.

Джо Байден

По его мнению, ответный удар Ирана за ракетный удар по его Консульству в Сирии может иметь гораздо большие последствия и перерасти в полномасштабную войну, с непредсказуемыми результатами.

Как считает эксперт, для Украины — это очень плохие новости.

"К российской агрессии против Украины и так уже "привыкли". А некоторые даже американские конгрессмены уже открыто заявляют в телеэфире о том, что нужно "смириться с поражением Украины". Но очередное переключение внимание на Ближний Восток это не самое страшное" , — говорит Яли.

По его словам, мы входим в очень опасный период временной отрезок, когда Байден уже стал "хромой уткой". И его нерешительность дать своевременный отпор России в 2022-м и оказать необходимую помощь Украине может спровоцировать новые конфликты сейчас , когда многие его уже "похоронили ".

При этом эксперт напомнил, что Россия решилась напасть на Грузию именно накануне президентских выборов в США. Обама, кстати, первым делом решил "перезагрузить" отношения с РФ после прихода к власти.

"Понимал ли Нетаньяху все риски, отдавая приказ на уничтожение иранских генералов в Сирии, нанося удары по консульству Ирана в Сирии? Безусловно. Также он прекрасно знал, что территория диппредставительств с точки зрения международного права считается суверенной территорией государств, которые они представляют. Так что вероятность ответных ударов со стороны Ирана непосредственно по территории Израиля крайне высока" , — подчеркнул эксперт.

По его словам, когда у власти находятся политики, которым отступать некуда и им грозит тюрьма — жди беды.

"Буду рад ошибиться. Пуйло, уверен, уже потирает руки..." — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американские СМИ пророчат Украине крах обороны в случае отсутствия помощи от США.



