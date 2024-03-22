Эксперт о призыве не бить по НПЗ России: В США очень дешево оценивают нашу кровь

На такой призыв США с негодованием реагируют украинские эксперты. В частности, основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко заявил, что речь идет об очередном циничном подходе, который не придает США авторитета, а демонстрирует меркантильность.

Удары по российскому НПЗ

По его словам, Украина уже 4 месяца ждет, пока США примет пакет помощи и тоже просила США не задерживать ее, потому что эта задержка будет способствовать эскалации на фронте, потому что когда агрессор видит, что Украина не получает помощи, то принимает это как поощрение к эскалации ударов.

"Поэтому удары по российским НПЗ должны продолжаться, потому что это действительно эффективный механизм уменьшения финансовых возможностей РФ. Украина борется за свое выживание и является передовым форпостом демократического мира",

– написал в Фейсбуке Бурко.

По его мнению, если бы союзники вовремя давали все необходимое оружие и боеприпасы, то мы бы не теряли самое важное — жизнь людей, потому что именно своими жизнями украинские воины платят за меркантильность американских политиков.

"Поэтому не нужно нам говорить о росте цены на нефть, потому что вы очень дешево оцениваете нашу кровь и нашу жизнь. Для этого нужно продолжать бить по НПЗ. Нужны выводы из строя российской экономики. Даже ради того, чтобы не разрешать рашистам качать нефтедоллары и на них делать новое оружие, покупая комплектующие для ракет у США и других стран"

, – отметил Бурко.

При этом он добавил, что настоящая эскалация – это пассивность перед нападающим, потому что для триумфа зла достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали.

При этом политолог Олег Саакян обвинил США в обмане, утверждая, что удары по российским НПЗ не приведут к росту цен на нефть и топливо на мировом рынке. По его словам, ситуативные колебания выравниваются тем, что Украина не бьет по нефтедобыче и Россия вынуждена компенсировать отсутствие экспорта топлива — увеличением экспорта сырой нефти, что они уже сделали.

"Поэтому дефицита на международном рынке не будет, а у России может быть. И гарантированно уменьшатся доходы РФ, потому что маржа будет падать из-за дисконта на эту нефть. Поскольку это безальтернативно для России, ей придется давать больший дисконт",

– написал в Фейсбуке Саакян.

По его словам, на цену топлива больше влияет срыв судоходства из-за хуситов, которых Штаты не могут обуздать. Именно из-за нападения на корабле — они вынуждены обплывать Африку, что увеличивает временные и логистические расходы.

"А также то, что американская нефтеотрасль преимущественно в руках республиканцев, поставивших значительную часть НПЗ на ремонт, как раз на финише избирательной кампании, чем провоцируют рост цены топлива на рынке США, что действительно будет бить по рейтингам Байдена",

– подчеркнул политолог.

Так что, подчеркивает эксперт, разговоры о "не бейте по НПЗ" потому что наших крыс тошнит — это либо тупость администрации Байдена, либо содержание других за идиотов.

Саакян считает, что удары по НПЗ нужно продолжать, однако четко обозначить, что нефть мы не трогаем.



