Эксперт о призыве не бить по НПЗ России: В США очень дешево оценивают нашу кровь

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Ткачик Олеся
На такой призыв США с негодованием реагируют украинские эксперты. В частности, основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко заявил, что речь идет об очередном циничном подходе, который не придает США авторитета, а демонстрирует меркантильность.
Удары по российскому НПЗ
По его словам, Украина уже 4 месяца ждет, пока США примет пакет помощи и тоже просила США не задерживать ее, потому что эта задержка будет способствовать эскалации на фронте, потому что когда агрессор видит, что Украина не получает помощи, то принимает это как поощрение к эскалации ударов.
По его мнению, если бы союзники вовремя давали все необходимое оружие и боеприпасы, то мы бы не теряли самое важное — жизнь людей, потому что именно своими жизнями украинские воины платят за меркантильность американских политиков.
При этом он добавил, что настоящая эскалация – это пассивность перед нападающим, потому что для триумфа зла достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали.
При этом политолог Олег Саакян обвинил США в обмане, утверждая, что удары по российским НПЗ не приведут к росту цен на нефть и топливо на мировом рынке. По его словам, ситуативные колебания выравниваются тем, что Украина не бьет по нефтедобыче и Россия вынуждена компенсировать отсутствие экспорта топлива — увеличением экспорта сырой нефти, что они уже сделали.
По его словам, на цену топлива больше влияет срыв судоходства из-за хуситов, которых Штаты не могут обуздать. Именно из-за нападения на корабле — они вынуждены обплывать Африку, что увеличивает временные и логистические расходы.
Так что, подчеркивает эксперт, разговоры о "не бейте по НПЗ" потому что наших крыс тошнит — это либо тупость администрации Байдена, либо содержание других за идиотов.
Саакян считает, что удары по НПЗ нужно продолжать, однако четко обозначить, что нефть мы не трогаем.
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