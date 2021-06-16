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Эксперт оценил итоги встречи Байдена и Путина

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве

сегодня, 23:00
Автор:

Ольга Чародий

В Женеве переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли в целом  без сюрпризов и прогнозируемо. Об этом рассказал "Комментарии-Украина"  эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев 16 июня.

Эксперт оценил итоги встречи Байдена и Путина

Байден и Путин (фото из открытых источников)

"Договорились о возврате послов в Москву и Вашингтон; продолжении диалога по стратегической стабильности (контроль над ядерными вооружениями). Выразили намерение (то есть, не факт, что это состоится) наладить диалог по киберугрозам, наладить диалог об обмене заключёнными гражданами РФ и США. В остальном, Байден акцентировал на правах человека (вполне конкретного — Навального) и свободе СМИ (вполне конкретных, существующих на гранты США). Путин на это отвечал, что они — иноагенты и в США эта практика давно принята, а Навального посадили за дело", — рассказал эксперт.

По словам Байдена, российская сторона готова помочь в обеспечении стабильности в Афганистане после ухода американских войск и переговорах с Ираном по новой "ядерной сделке", считает Богатырев.

"Интересно, что в своей пресс-конференции, Байден, отвечая на вопрос о правах человека в России, назвал её "Major global power" ("Крупная мировая держава"). Барак Обама, будучи президентом, называл РФ "не более, чем региональной державой". Таким образом, смена роли России в мировых процессах в глазах американского руководства налицо. По Украине: оба президента на словах подтвердили приверженность выполнению "Минских соглашений". Впрочем, это не значит, что США запретят Киеву требовать их переписать и иными способами саботировать процесс выполнения. Байден ритуально подтвердил приверженность территориальной целостности Украины. По факту, как и ожидалось, по Украине никаких договорённостей не достигли", — подчеркнул эксперт Украинского института политики.

Как сообщали ранее Владимир Путин отметил, что, по его мнению, Джо Байден поддерживает мысль о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность насчет ситуации на Донбассе.


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Источник: Comments.ua
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