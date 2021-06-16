Эксперт оценил итоги встречи Байдена и Путина

В Женеве переговоры
президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли в целом без сюрпризов и прогнозируемо. Об
этом рассказал "Комментарии-Украина" эксперт Украинского
института политики Даниил Богатырев 16 июня.
Байден и Путин (фото из открытых источников)
"Договорились о возврате послов в Москву и Вашингтон; продолжении
диалога по стратегической стабильности (контроль над ядерными вооружениями). Выразили
намерение (то есть, не факт, что это состоится) наладить диалог по
киберугрозам, наладить диалог об обмене заключёнными гражданами РФ и США. В
остальном, Байден акцентировал на правах человека (вполне конкретного —
Навального) и свободе СМИ (вполне конкретных, существующих на гранты США).
Путин на это отвечал, что они — иноагенты и в США эта практика давно принята, а
Навального посадили за дело", — рассказал эксперт.
По словам Байдена, российская сторона готова помочь в
обеспечении стабильности в Афганистане после ухода американских войск и
переговорах с Ираном по новой "ядерной сделке", считает Богатырев.
"Интересно, что в своей пресс-конференции, Байден, отвечая на
вопрос о правах человека в России, назвал её "Major global power"
("Крупная мировая держава"). Барак Обама, будучи президентом, называл
РФ "не более, чем региональной державой". Таким образом, смена роли
России в мировых процессах в глазах американского руководства налицо. По
Украине: оба президента на словах подтвердили приверженность выполнению
"Минских соглашений". Впрочем, это не значит, что США запретят Киеву требовать
их переписать и иными способами саботировать процесс выполнения. Байден
ритуально подтвердил приверженность территориальной целостности Украины. По
факту, как и ожидалось, по Украине никаких договорённостей не достигли", —
подчеркнул эксперт Украинского института политики.
Как сообщали ранее Владимир Путин отметил, что, по его мнению, Джо Байден поддерживает мысль о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность насчет ситуации на Донбассе.
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