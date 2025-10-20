Раскрыта незаметная деталь встречи Зеленского и Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
17 октября в Белом доме прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Эксперт по языку тела Бет Доусон указала на один момент, свидетельствующий об эмоциональном контроле, который хранил Зеленский рядом с Трампом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Дональд Трамп, ранее заявлявший о готовности "остановить войну за 24 часа", по данным американских СМИ, призвал Украину принять требования Кремля, в частности передачу Донбасса. Зеленский решительно отверг такое предложение, и, по словам очевидцев, встреча за закрытыми дверями прошла в напряженной атмосфере.
Однако перед началом переговоров Трамп заявил журналистам, что Зеленский и Путин "хотят мира" и только должны "немного поладить". На вопрос, сможет ли он убедить Путина прекратить войну, Трамп уверенно ответил: "Да мы можем".
Именно в этот момент, как заметила эксперт по языку телу доктор Бет Доусон, проявился контраст между эмоциональностью Трампа и сдержанностью Зеленского.
Кроме того, эксперт по языку тела объяснила, что именно означают такие движения Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт по языку тела раскрыл неожиданные детали о предварительной встрече Трампа и Зеленского.
Победа или провал: как украинцы оценили встречу Трампа и Зеленского в Белом доме.