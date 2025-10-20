Раскрыта незаметная деталь встречи Зеленского и Трампа

17 октября в Белом доме прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Эксперт по языку тела Бет Доусон указала на один момент, свидетельствующий об эмоциональном контроле, который хранил Зеленский рядом с Трампом.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Дональд Трамп, ранее заявлявший о готовности "остановить войну за 24 часа", по данным американских СМИ, призвал Украину принять требования Кремля, в частности передачу Донбасса. Зеленский решительно отверг такое предложение, и, по словам очевидцев, встреча за закрытыми дверями прошла в напряженной атмосфере.

Однако перед началом переговоров Трамп заявил журналистам, что Зеленский и Путин "хотят мира" и только должны "немного поладить". На вопрос, сможет ли он убедить Путина прекратить войну, Трамп уверенно ответил: "Да мы можем".

Именно в этот момент, как заметила эксперт по языку телу доктор Бет Доусон, проявился контраст между эмоциональностью Трампа и сдержанностью Зеленского.

"Когда журналисты спрашивают Трампа, может ли он убедить президента Путина прекратить войну, он выпрямляется, кивает и говорит: "Да, мы можем". Реакция Зеленского едва заметна, но показательна. Он сжимает губы, небольшой признак напряжения или сдержанности, часто связан с разочарованием или сдержанной реакцией. Вместо того чтобы бросить вызов Трампу или проявлять видимый дискомфорт, он поворачивается к нему и улыбается", — описывает поведение обоих лидеров Доусон.

Кроме того, эксперт по языку тела объяснила, что именно означают такие движения Зеленского.

"Сжатые губы намекают на давление руководства страной в состоянии войны, тогда как улыбка восстанавливает спокойствие и сигнализирует о сотрудничестве. Это яркий пример эмоционального контроля в сложной ситуации", – считает Доусон.

