Розкрита непомітна деталь зустрічі Зеленського та Трампа

17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Експертка з мови тіла Бет Доусон вказала на один момент, який свідчить про емоційний контроль, який зберігав Зеленський поруч з Трампом.

Дональд Трамп, який раніше заявляв про готовність "зупинити війну за 24 години", за даними американських ЗМІ, закликав Україну прийняти вимоги Кремля, зокрема передачу Донбасу. Зеленський рішуче відкинув таку пропозицію, і, за словами очевидців, зустріч за закритими дверима пройшла у напруженій атмосфері.

Однак перед початком переговорів Трамп заявив журналістам, що Зеленський і Путін "хочуть миру" й лише мають "трохи порозумітися". На запитання, чи зможе він переконати Путіна припинити війну, Трамп впевнено відповів: "Так, ми можемо".

Саме в цей момент, як зауважила експертка з мови тіла доктор Бет Доусон, проявився контраст між емоційністю Трампа та стриманістю Зеленського.

"Коли журналісти запитують Трампа, чи може він переконати президента Путіна припинити війну, він випрямляється, киває і каже: "Так, ми можемо". Реакція Зеленського ледь помітна, але показова. Він стискає губи, невелика ознака напруги чи стриманості, часто пов’язана з розчаруванням чи стриманою реакцією. Замість того, щоб кинути виклик Трампу чи виявляти видимий дискомфорт, він повертається до нього та посміхається", — описує поведінку обох лідерів Доусон.

Крім того, експертка з мови тіла пояснила, що саме означають такі рухи Зеленського.

"Стиснуті губи натякають на тиск керівництва країною у стані війни, тоді як посмішка відновлює спокій і сигналізує про співпрацю. Це яскравий приклад емоційного контролю у складній ситуації", — вважає Доусон.

