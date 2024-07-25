Эксперт: США имеют, но не дают Украине достаточно оружия, чтобы победить РФ

В США достаточно оружия, которое могло бы помочь Украине победить РФ на поле боя, убежден политолог, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

США недостаточно помогают Украине. Фото из открытых источников

"В этом вопросе я больше доверяю заявлениям военных, а не политиков, которые склонны заговаривать темы и коверкать факты. К примеру, американский генерал Бен Ходжес признает, что США передают Украине недостаточно оружия, хотя могли бы значительно больше", — заявил Александр Антонюк.

По его словам, США не передают достаточное количество оружия, в частности, потому что Украина не дорабатывает.

"В коммуникации со Штатами украинцы сосредоточены на политиках, которые являются верифицированным представительством государства. Впрочем, в коммуникации мы опускаем работу с украинской диаспорой в США, в большинстве своем сторонниками республиканцев, а ее проактивное большинство – последователи Дональда Трампа. Если бы украинская диаспора сопровождала поездки Трампа по Штатам акциями и плакатами с требованиями увеличить помощь Украине, Трамп, как зависимый от своего электората популист, был вынужден изменять свое отношение к вопросу помощи Украине. Из-за пассивности украинской диаспоры имеем позицию Трампа, которую сейчас трудно назвать проукраинской", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что, учитывая все надвигающиеся потенциальные риски, Украина должна уже сейчас формировать безопасный военный альянс.

"В такой альянс должны войти Британия, Польша и Украина, а также страны Балтии и Турция. Кроме того, Украина должна более активно доносить до США идею, что политика сохранения РФ как единственного субъекта рано или поздно приведет к глобальной катастрофе", – добавил эксперт.