Эксперты о возможном втором президентском сроке Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп, который в результате проигрыша на выборах покинул Белый дом, серьезно рассматривает возможность в третий раз попробовать побороться за пост американского президента, сообщает Bloomberg. Есть ли возможность у Трампа участвовать в выборах — и победить? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Доктор политических наук Игорь Пиляев думает, что Трамп предпримет всё от него зависящее, чтобы вновь участвовать в президентских выборах. Тем более, что это наверняка будет его последний шанс.

"Но, исходя из сегодняшних реалий, виды сверхамбициозного Дональда на победу выглядят не слишком уверенно, — отмечает эксперт. — Дело в том, что время работает против его электората: учитывая миграционную политику демократов, при Байдене, вне сомнения, существенно возрастет доля цветного и иммигрантского населения США с правом голоса. А это – в подавляющем большинстве сторонники демократов. Вряд ли Трампу, как былому “королю Твиттера”, удастся преодолеть подавляющую гегемонию демократов в СМИ и эффективный контроль антитрампистов за соцсетями. Республиканская партия явно продемонстрировала слабину и едва не “посыпалась” в последние недели пребывания Трампа в президентской должности, что явно не прибавило ей авторитета среди избирателей. В то же время Демократическая партия монолитом выступила и выступает против Трампа".

Игорь Пиляев считает, что в условиях гегемонии демократов в Палате представителей и потери республиканцами с 20 января с.г. контроля над Сенатом у Трампа отсутствуют эффективные инструменты торпедировать решительную либерализацию администрацией Байдена иммиграционной политики. Как и противодействовать демонтажу “предметов гордости” Трампа в сфере экономической, социальной и культурной политики (стена на границе с Мексикой, постройка нефтепровода из Канады, отмена преференций для “цветных” меньшинств в образовательной сфере и т.п.).

"Не радужный для Трампа и внешнеполитический контекст, — продолжает доктор политических наук. — Влиятельных друзей среди лидеров ведущих мировых и региональных держав у него практически нет (исключение в Центрально-Восточной Европе лишь – Польша с Венгрией, но этого катастрофически мало). “Дуются” на него как в НАТО, ЕС, Великобритании, так и традиционные союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ведь именно Трамп своим импульсивным решением о выходе из преференциального соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, по сути, отдал последних в крепкие “дружеские объятия” нового регионального гегемона — Китая. С другой стороны, резко ослабли позиции американских экспортеров пшеницы, говядины и многих других продуктов на ёмкие рынки Японии и других стран АТР. А это уже бьет по позициям Трампа в традиционалистских кругах “одноэтажной Америки”, прежде всего среди фермеров".

Парадокс, по словам Игоря Пиляев, в том, что Трамп как представитель традиционалистского национализма в свою президентскую каденцию объявил главными врагами Америки Китай и Иран – мирового и регионального лидеров политического национализма и религиозно-культурного традиционализма. Введением жестких санкций против “Северного потока” Трамп “холодным душем” охладил и некогда пылкие симпатии к себе со стороны руководства РФ.

Эксперт продолжает: "Влиятельнейшее еврейское лобби, несмотря на неоценимую услугу Трампа по признанию суверенитета Израиля над Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами, в целом отнюдь не расположено к его консолидированной поддержке – ни финансовой, ни информационной. К тому же, новый лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и муж нового вице-президента США – этнические евреи, что выбивает козыри Трампа в отношении к нему и его политическому будущему со стороны как еврейской общины, так и Израиля".

При этом, более сильного лидера, чем Трамп, у республиканцев сегодня нет и пока не предвидится, отмечает Игорь Пиляев.

"В случае нарастания противоречий и кризисных явлений в американской экономике, углубления социального противостояния и идейно-ценностного раскола в американском обществе, возможных провалов в восстановлении лидерских позиций США на мировой арене Трамп как национальный лидер еще способен обрести “второе дыхание”. То есть, подытоживая, без прилета могучей стаи “черных лебедей” новое президентство Трампу пока не светит", — резюмирует эксперт.

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов считает, что экс-президента Дональда Трампа находится в танго-дуэте со своим электоральным полем.

"Его страстное танго Нуэво (форма музыки, появившаяся в 1960-70-е годы и представляющая собой развитие традиционного аргентинского танго, а также основанный на ней танец – ред.) направлено на себя, это больше танго-соло. Избиратели — это для него лакомый кусочек, это приманка и цель, — красочно описывает действий 45-го президента США политэксперт. — Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что он серьезно рассматривает возможность снова стать президентом США в 2024 году, а его близкие соратники хотят, чтобы он выбрал кого-то, кроме бывшего вице-президента Майка Пенса, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии. Его страстные "ПА" доходят до того, что вместо изящного танца, он просто наступает на ноги своим партнерам, причем их и ругает, на чём свет стоит".

Эта аллегория, по словам Алексея Воронцова, говорит о том, что политические игры и маневры в среде республиканцев раззадоривают истеблишмент.

"По мнению моих источников из США, для электорального тела (влиятельные люди и часть лидеров общественного мнения) Трамп — фактически "политический труп". Вместе с тем, определенная часть радикальных сегментов будет раскачивать неотрампизм, скорее всего, в модернизированной политической оболочке под обновленным идеологическим соусом. А также его могут использовать, например, такие страны как Россия, Китай и Иран, чтобы диктовать и лоббировать собственные геополитические интересы", — прогнозирует эксперт.

Напомним, прежде всего скандальный лидер страны хочет вернуться к активной политической деятельности. По словам приближенных лиц Трампа, он намерен усилить свои позиции в Республиканской партии.

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