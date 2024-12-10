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Эксперты предупреждают: Трамп без оков готов к большим переменам

Евгений Дикий рассказал о новом сроке Трампа и его предвыборных обещаниях

сегодня, 16:52
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Черновалова Кристина

Евгений Дикий, политический аналитик и ветеран АТО, убежден, что Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок, претворит в жизнь свои предвыборные обещания. Он утверждает, что новый-старый президент не намерен обманывать своих избирателей, несмотря на сопротивление так называемого "глубинного государства".

Эксперты предупреждают: Трамп без оков готов к большим переменам

Трамп обещает радикальные изменения в своем втором сроке

Несмотря на общий скепсис, охватывающий политические обещания, Дикий считает, что Трамп — это исключение из правил.

"Я не понимаю, почему наши люди считают, что Дональд Трамп собирается обманывать своих избирателей. Он абсолютно четко обещал многое на выборах и будет выполнять то, что он обещал на выборах. Это надо принять как данность. Он не для того эти выборы выигрывал чтобы после этого обманывать своих избирателей и делать не то, что обещал и эти избиратели от него ожидают, а то, что хотят наши украинцы", — отметил Дикий.

Евгений Дикий подчеркнул, что ожидать от Трампа отказа от своих обещаний или снижения поддержки – это терять время. Такие надежды выдают желаемое за действительное. Он сравнивает это с верой в то, что можно предотвратить войну или внешние агрессии, просто не желая их.

Дикий также выразил мнение, что второй термин Трампа будет значительно отличаться от первого. Он вспоминает, как в первый срок пытались блокировать некоторые из решений Трампа, включая ограничение военной помощи Южной Корее, что неоднократно попадало на подпись, но всегда "исчезало" на последнем этапе.

"Так вот, на этот раз у него выстроена целая защита. У него не будет таких помощников, которые способны унести "неправильный листик"", — рассказал Дикий.

Читайте на портале "Комментарии" — Для завершения войны в Украине новоизбранному президенту США Дональду Трампу придется взять ситуацию под свой контроль. Его отношение к российскому президенту Владимиру Путину, возможно, существенно изменится по сравнению с первым президентским термином.



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Источник: https://www.unian.ua/politics/viyna-v-ukrajini-dikiy-vislovivsya-pro-politiku-trampa-shchodo-nashoji-derzhavi-12848040.html
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