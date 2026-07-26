Эпидемия "взрывного" поноса охватила США: бегают в туалет до 20 раз в день

США столкнулись с самой большой за всю историю страны вспышкой циклоспориаза – это кишечная инфекция, которую вызывает паразит Cyclospora. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), этим летом подтверждено уже 4173 случая заражения, еще более 7400 находятся под расследованием. Общее количество потенциально инфицированных превышает 11,5 тысяч человек.

Эпидемия "взрывного" поноса охватила США. Фото из открытых источников

Больше всего случаев циклоспориаза зарегистрировано в штатах Мичиган и Огайо, однако расследование уже охватывает девять штатов. Как сообщает BBC, многие пациенты поначалу не воспринимали симптомы серьезно, считая их обычным пищевым расстройством.

Одним из них стал 29-летний Ник Палмитер. Мужчина рассказал, что сильная боль в животе и постоянная диарея не прекращались в течение нескольких недель. Мужчина описал ощущение как постоянное давление и бульканье, "почти будто у тебя в животе воздушный шарик".

"Мне было очень больно. И это было настолько больно, что я, видимо, ходил в туалет не менее 15-20 раз в день", — сказал Палтимер.

Лишь после госпитализации врачи установили диагноз – циклоспориоз.

Специалисты до сих пор не могут окончательно определить источник заражения. Одной из главных версий остается листовой салат, который мог попасть в рестораны сети Taco Bell. В то же время, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже отозвало предварительное заявление об обнаружении паразита в образцах продукции, признав результаты лабораторного анализа ложноположительными.

"Мы имеем дело с патогеном, с которым действительно трудно работать в лаборатории. В этом случае найти несколько цист циклоспоры в образце салата буквально похоже на поиск иглы в стоге сена. Это нелегко", — сказал Франсиско Диес-Гонсалес, директор Центра безопасности пищевых продуктов в Колледже сельскохозяйственных и экологических наук.

Из-за вспышки крупные американские сети, среди которых Walmart, Taco Bell и Jack in the Box, уже изъяли часть свежей продукции по продажам. Медики призывают людей, имеющих длительную водянистую диарею, спазмы живота, потерю аппетита или обезвоживание, немедленно обратиться к врачу.

Циклоспориоз – это заболевание, вызванное паразитом циклоспорой, микроскопическим простейшим, загрязняющим сырые продукты, контактирующие с калом. Симптомы заболевания включают "взрывную" и водянистую рецидивирующую диарею, которая может длиться неделями. Без своевременного лечения заболевание может длиться неделями и приводить к серьезному истощению организма.

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