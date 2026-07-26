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Эпидемия "взрывного" поноса охватила США: бегают в туалет до 20 раз в день

В США зафиксировали рекордную вспышку циклоспориаза. Медики выясняют источник заражения

26 июля 2026, 12:00
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Slava Kot

США столкнулись с самой большой за всю историю страны вспышкой циклоспориаза – это кишечная инфекция, которую вызывает паразит Cyclospora. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), этим летом подтверждено уже 4173 случая заражения, еще более 7400 находятся под расследованием. Общее количество потенциально инфицированных превышает 11,5 тысяч человек.

Эпидемия "взрывного" поноса охватила США: бегают в туалет до 20 раз в день

Эпидемия "взрывного" поноса охватила США. Фото из открытых источников

Больше всего случаев циклоспориаза зарегистрировано в штатах Мичиган и Огайо, однако расследование уже охватывает девять штатов. Как сообщает BBC, многие пациенты поначалу не воспринимали симптомы серьезно, считая их обычным пищевым расстройством.

Одним из них стал 29-летний Ник Палмитер. Мужчина рассказал, что сильная боль в животе и постоянная диарея не прекращались в течение нескольких недель. Мужчина описал ощущение как постоянное давление и бульканье, "почти будто у тебя в животе воздушный шарик".

"Мне было очень больно. И это было настолько больно, что я, видимо, ходил в туалет не менее 15-20 раз в день", — сказал Палтимер.

Лишь после госпитализации врачи установили диагноз – циклоспориоз.

Специалисты до сих пор не могут окончательно определить источник заражения. Одной из главных версий остается листовой салат, который мог попасть в рестораны сети Taco Bell. В то же время, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже отозвало предварительное заявление об обнаружении паразита в образцах продукции, признав результаты лабораторного анализа ложноположительными.

"Мы имеем дело с патогеном, с которым действительно трудно работать в лаборатории. В этом случае найти несколько цист циклоспоры в образце салата буквально похоже на поиск иглы в стоге сена. Это нелегко", — сказал Франсиско Диес-Гонсалес, директор Центра безопасности пищевых продуктов в Колледже сельскохозяйственных и экологических наук.

Из-за вспышки крупные американские сети, среди которых Walmart, Taco Bell и Jack in the Box, уже изъяли часть свежей продукции по продажам. Медики призывают людей, имеющих длительную водянистую диарею, спазмы живота, потерю аппетита или обезвоживание, немедленно обратиться к врачу.

Циклоспориоз – это заболевание, вызванное паразитом циклоспорой, микроскопическим простейшим, загрязняющим сырые продукты, контактирующие с калом. Симптомы заболевания включают "взрывную" и водянистую рецидивирующую диарею, которая может длиться неделями. Без своевременного лечения заболевание может длиться неделями и приводить к серьезному истощению организма.

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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/jul/24/cyclospora-parasite-outbreak-multiple-state-reports-cdc
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