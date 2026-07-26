Епідемія "вибухового" проносу охопила США: бігають у туалет до 20 разів на день

США зіткнулися з найбільшим за всю історію країни спалахом циклоспорозу - це кишкова інфекція, яку спричиняє паразит Cyclospora. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), цього літа підтверджено вже 4173 випадки зараження, ще понад 7400 перебувають під розслідуванням. Загальна кількість потенційно інфікованих перевищує 11,5 тисячі осіб.

Епідемія "вибухового" проносу охопила США. Фото з відкритих джерел

Найбільше випадків циклоспорозу зареєстровано в штатах Мічиган та Огайо, однак розслідування вже охоплює дев'ять штатів. Як повідомляє BBC, багато пацієнтів спочатку не сприймали симптоми серйозно, вважаючи їх звичайним харчовим розладом.

Одним з них став 29-річний Нік Палмітер. Чоловік розповів, що сильний біль у животі та постійна діарея не припинялися протягом кількох тижнів. Чоловік описав відчуття як постійний тиск і булькання, "майже ніби у тебе в животі повітряна кулька".

"Мені було дуже боляче. І це було настільки боляче, що я, мабуть, ходив до туалету щонайменше 15-20 разів на день", — сказав Палтімер.

Лише після госпіталізації лікарі встановили діагноз — циклоспоріоз.

Фахівці досі не можуть остаточно визначити джерело зараження. Однією з головних версій залишається листовий салат, який міг потрапити до ресторанів мережі Taco Bell. Водночас Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) вже відкликало попередню заяву про виявлення паразита у зразках продукції, визнавши результати лабораторного аналізу хибнопозитивними.

"Ми маємо справу з патогеном, з яким справді важко працювати в лабораторії. У цьому випадку знайти кілька цист циклоспори у зразку салату буквально схоже на пошук голки в копиці сіна. Це нелегко", — сказав Франсіско Дієс-Гонсалес, директор Центру безпеки харчових продуктів у Коледжі сільськогосподарських та екологічних наук Університету Джорджії.

Через спалах великі американські мережі, серед яких Walmart, Taco Bell і Jack in the Box, вже вилучили частину свіжої продукції з продажу. Медики закликають людей, які мають тривалу водянисту діарею, спазми живота, втрату апетиту чи зневоднення, негайно звернутися до лікаря.

Циклоспороз – це захворювання, спричинене паразитом циклоспорою, мікроскопічним найпростішим, який забруднює сирі продукти, що контактують з фекаліями. Симптоми захворювання включають "вибухову" та водянисту рецидивуючу діарею, яка може тривати тижнями. Без своєчасного лікування захворювання може тривати тижнями та призводити до серйозного виснаження організму.

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