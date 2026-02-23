Эпштейн оставил своей последней партнерше большое состояние после смерти: кто такая Карина Шуляк

В 2026 году Министерство юстиции США обнародовало новые детали завещания Джеффри Эпштейна. За два дня до смерти в августе 2019 года финансист завещал около 100 млн долларов своей подруге из Беларуси – Карине Шуляк. Документы свидетельствуют, что Эпштейн рассматривал возможность брака и якобы планировал подарить ей бриллиантовое кольцо в 33 карата.

Карина Шуляк была в отношениях с Джеффри Эпштейном в течение 10 лет. Фото из открытых источников

Карина Шуляк эмигрировала в США в 2010 году. Из обнародованных писем следует, что Эпштейн помогал ей с визой и иммиграционными процедурами, а затем с гражданством. Он также профинансировал ее обучение в Колумбийском университете. После выпуска она руководила стоматологической практикой на острове Сент-Томас.

Материалы расследования указывают, что финансист поддерживал и семью Шуляк, в том числе регулярно присылал средства родителям, оплачивал лечение матери. По данным американских СМИ, Шуляк была одной из последних людей, с которыми Эпштейн контактировал перед смертью.

В одном электронном письме от 2012 года Шуляк написала Эпштейну: "Я люблю тебя! Ты самый чистый человек из всех людей".

Сегодня 36-летняя Шуляк проживает на Манхеттене в апартаментах, принадлежащих брату Джефри Эпштейну. Публично она не комментирует скандал с Эпштейном.

