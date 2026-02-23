logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Эпштейн оставил своей последней партнерше большое состояние после смерти: кто такая Карина Шуляк
commentss НОВОСТИ Все новости

Эпштейн оставил своей последней партнерше большое состояние после смерти: кто такая Карина Шуляк

Карина Шуляк последняя партнерша Джеффри Эпштейна. Он перечислил ей миллионы долларов и хотел жениться.

23 февраля 2026, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В 2026 году Министерство юстиции США обнародовало новые детали завещания Джеффри Эпштейна. За два дня до смерти в августе 2019 года финансист завещал около 100 млн долларов своей подруге из Беларуси – Карине Шуляк. Документы свидетельствуют, что Эпштейн рассматривал возможность брака и якобы планировал подарить ей бриллиантовое кольцо в 33 карата.

Эпштейн оставил своей последней партнерше большое состояние после смерти: кто такая Карина Шуляк

Карина Шуляк была в отношениях с Джеффри Эпштейном в течение 10 лет. Фото из открытых источников

Карина Шуляк эмигрировала в США в 2010 году. Из обнародованных писем следует, что Эпштейн помогал ей с визой и иммиграционными процедурами, а затем с гражданством. Он также профинансировал ее обучение в Колумбийском университете. После выпуска она руководила стоматологической практикой на острове Сент-Томас.

Материалы расследования указывают, что финансист поддерживал и семью Шуляк, в том числе регулярно присылал средства родителям, оплачивал лечение матери. По данным американских СМИ, Шуляк была одной из последних людей, с которыми Эпштейн контактировал перед смертью.

В одном электронном письме от 2012 года Шуляк написала Эпштейну: "Я люблю тебя! Ты самый чистый человек из всех людей".

Сегодня 36-летняя Шуляк проживает на Манхеттене в апартаментах, принадлежащих брату Джефри Эпштейну. Публично она не комментирует скандал с Эпштейном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эпштейн был "одержим" этой британской актрисой. Она упоминается в файлах 224 раза. Сегодня 46-летняя актриса избегает комментариев по поводу давних контактов, дистанцируясь от скандальных файлов Эпштейна.

Также "Комментарии" писали, что украинская модель прокомментировала появление своего имени в файлах Эпштейна. По ее словам, она стала жертвой американского финансиста.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости