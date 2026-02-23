Епштейн залишив своїй останній партнерці великий статок після смерті: хто така Карина Шуляк

У 2026 році Міністерство юстиції США оприлюднило нові деталі заповіту Джеффрі Епштейн. За два дні до смерті у серпні 2019 року фінансист заповів близько 100 млн доларів своїй подрузі з Білорусі — Карині Шуляк. Документи свідчать, що Епштейн розглядав можливість шлюбу й нібито планував подарувати їй діамантову каблучку в 33 карати.

Карина Шуляк була у стосунках з Джеффрі Епштейном протягом 10 років. Фото з відкритих джерел

Карина Шуляк емігрувала до США у 2010-му. З оприлюднених листів випливає, що Епштейн допомагав їй із візою та імміграційними процедурами, а згодом з громадянством. Він також профінансував її навчання у Колумбійському університеті. Після випуску вона керувала стоматологічною практикою на острові Сент-Томас.

Матеріали розслідування вказують, що фінансист підтримував і родину Шуляк, зокрема регулярно надсилав кошти батькам, оплачував лікування матері. За даними американських ЗМІ, Шуляк була однією з останніх людей, з якими Епштейн контактував перед смертю.

В одному електронному листі від 2012 року Шуляк написала Епштейну: "Я кохаю тебе! Ти найчистіша людина з усіх людей".

Сьогодні 36-річна Шуляк мешкає на Мангеттені в апартаментах, що належать братові Джефрі Епштейна. Публічно вона не коментує скандал з Епштейном.

