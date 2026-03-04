Еще один фронт США: кому Трамп объявил войну

Пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку, США официально начали масштабную операцию против наркотеррористических группировок в Латинской Америке. Как сообщает Reuters, 3 марта Южное командование США – United States Southern Command – совместно с вооруженными силами Эквадора развернуло полноценную военную кампанию.

Речь идет уже не о точечных полицейских рейдах, а о системных боевых действиях против транснациональных картелей. Глава SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донаван заявил, что операция стала "решительным ответом" на годы насилия и дестабилизации региона.

Первый результат зафиксирован в восточной части Тихого океана: американские силы перехватили и нанесли удар по судну, следовавшему по маршруту наркотрафика. По данным командования, ключевые морские коридоры теперь находятся под постоянным контролем авиации и флота США.

Эквадор, который еще недавно считался относительно стабильной страной, за последние годы превратился в один из главных логистических узлов экспорта кокаина. Банды контролируют районы городов и тюрьмы, организуют теракты и нападения на политиков. Президент страны ранее предоставил армии чрезвычайные полномочия, приравняв наркогруппировки к террористическим организациям.

Совместные действия предусматривают не только морские операции, но и координацию сухопутных зачисток – поиск лабораторий и баз в джунглях. В SOUTHCOM подчеркивают: это борьба не просто с наркотиками, а с терроризмом и коррупцией, угрожающими безопасности всего полушария. Военные аналитики уже называют происходящее сменой стратегии Вашингтона – от антинаркотической политики к полноценной антитеррористической войне.

