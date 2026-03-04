logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Ще один фронт США: кому Трамп оголосив війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще один фронт США: кому Трамп оголосив війну

Reuters пише про те, що операція США та Еквадору виходить за рамки рейдів і перетворюється на військову кампанію

4 березня 2026, 07:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Поки увага світу прикута до Близького Сходу, США офіційно розпочали масштабну операцію проти наркотерористичних угруповань у Латинській Америці. Як повідомляє Reuters, 3 березня Південне командування США — United States Southern Command — спільно зі збройними силами Еквадору розгорнуло повноцінну військову кампанію.

Ще один фронт США: кому Трамп оголосив війну

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться вже не про точкові поліцейські рейди, а про системні бойові дії проти транснаціональних картелів. Глава SOUTHCOM генерал Френсіс Донаван заявив, що операція стала "рішучою відповіддю" на роки насильства та дестабілізації регіону.

Перший результат зафіксований у східній частині Тихого океану: американські сили перехопили і завдали удару по судну, що прямував маршрутом наркотрафіку. За даними командування, ключові морські коридори тепер перебувають під постійним контролем авіації та флоту США.

Еквадор, який ще недавно вважався відносно стабільною країною, за останні роки перетворився на один із головних логістичних вузлів експорту кокаїну. Банди контролюють райони міст та в'язниці, організують теракти та напади на політиків. Президент країни раніше надав армії надзвичайні повноваження, прирівнявши наркоугруповання до терористичних організацій.

Спільні дії передбачають не лише морські операції, а й координацію сухопутних зачисток – пошук лабораторій та баз у джунглях. У SOUTHCOM наголошують: це боротьба не просто з наркотиками, а з тероризмом та корупцією, що загрожують безпеці всієї півкулі. Військові аналітики вже називають зміною стратегії Вашингтона, що відбувається, – від антинаркотичної політики до повноцінної антитерористичної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — відносини між Вашингтоном і Мадридом зазнали різкого погіршення після того, як іспанський уряд заблокував використання своєї інфраструктури для проведення американських військових операцій на Близькому Сході. Реакція президента США Дональда Трампа була миттєвою та радикальною.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-ecuadorian-forces-took-action-ecuador-combat-drug-trafficking-us-military-2026-03-04
Теги:

Новини

Всі новини