Ще один фронт США: кому Трамп оголосив війну

Поки увага світу прикута до Близького Сходу, США офіційно розпочали масштабну операцію проти наркотерористичних угруповань у Латинській Америці. Як повідомляє Reuters, 3 березня Південне командування США — United States Southern Command — спільно зі збройними силами Еквадору розгорнуло повноцінну військову кампанію.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться вже не про точкові поліцейські рейди, а про системні бойові дії проти транснаціональних картелів. Глава SOUTHCOM генерал Френсіс Донаван заявив, що операція стала "рішучою відповіддю" на роки насильства та дестабілізації регіону.

Перший результат зафіксований у східній частині Тихого океану: американські сили перехопили і завдали удару по судну, що прямував маршрутом наркотрафіку. За даними командування, ключові морські коридори тепер перебувають під постійним контролем авіації та флоту США.

Еквадор, який ще недавно вважався відносно стабільною країною, за останні роки перетворився на один із головних логістичних вузлів експорту кокаїну. Банди контролюють райони міст та в'язниці, організують теракти та напади на політиків. Президент країни раніше надав армії надзвичайні повноваження, прирівнявши наркоугруповання до терористичних організацій.

Спільні дії передбачають не лише морські операції, а й координацію сухопутних зачисток – пошук лабораторій та баз у джунглях. У SOUTHCOM наголошують: це боротьба не просто з наркотиками, а з тероризмом та корупцією, що загрожують безпеці всієї півкулі. Військові аналітики вже називають зміною стратегії Вашингтона, що відбувається, – від антинаркотичної політики до повноцінної антитерористичної війни.

