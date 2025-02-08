Еще один неприятный сигнал для Украины: кого Трамп продвигает на пост главы ФБР

Кандидат президента Дональда Трампа на пост директора ФБР Кэш Патель получал деньги от кинокомпании, принадлежащей режиссеру, известному теориями заговора "глубинного государства" и антизападными взглядами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Кандидат президента Дональда Трампа на пост директора ФБР Кэш Патель. Фото из открытых источников

В материале говорится, что в прошлом году Патель получил 25 000 долларов от Global Tree Pictures, компании из Лос-Анджелеса. Ее руководителем является Игорь Лопатенок, кинорежиссер, известный проектами пророссийской пропаганды, которые финансировались из фонда, созданного Владимиром Путиным.

Как пишет издание, Пателю заплатили за участие в документальном фильме "Вся президентская рать: заговор против Трампа, который вышел в эфир в ноябре на онлайн-сети Такера Карлсона. В этом шестисерийном фильме Патель вместе с другими представителями администрации Трампа выступал в роли "жертв заговора", который "разрушил жизни соратников Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности".

Среди других участников документального фильма были бывший советник Трампа по предвыборной кампании Стивен К. Бэннон, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который ушел в отставку в начале 2017 года после того, как сделал ложные заявления о своих разговорах с российским послом.

"Если Пателя утвердят, агентство, ответственное за защиту от российских шпионских операций внутри Соединенных Штатов, возглавит человек, который несколькими месяцами ранее взял деньги у предполагаемого союзника Кремля", — пишет WP.

Издание напоминает, что запланированное на этой неделе голосование Комитета по правосудию по выдвижению кандидатуры Пателя было отложено до следующей недели из-за возражений, высказанных членами комиссии от Демократической партии. Демократы в целом выступили против выдвижения кандидатуры Пателя, называя его экстремистом с недостаточным опытом руководства, который будет использовать ФБР для ответных действий против людей, которых он и Трамп считают противниками.

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