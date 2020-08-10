Еще один ужасный взрыв: под руинами домов в США найдены жертвы

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое - пострадали. Об этом сообщается в Twitter спасательной службы города.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе спасательной операции три человека были извлечены из-под обломков. Их состояние оценивается как критическое.

Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ним связь.

Причины происшествия устанавливаются. Спасательные работы продолжаются.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что трагический взрыв в Ливане привел к тому, что правительство страны ушло в отставку под требования местного населения, которое вышло на акции протеста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!