Еще один ужасный взрыв: под руинами домов в США найдены жертвы

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Екатерина Белоброва
В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое - пострадали. Об этом сообщается в Twitter спасательной службы города.
"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе спасательной операции три человека были извлечены из-под обломков. Их состояние оценивается как критическое.
Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ним связь.
Причины происшествия устанавливаются. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что трагический взрыв в Ливане привел к тому, что правительство страны ушло в отставку под требования местного населения, которое вышло на акции протеста.
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