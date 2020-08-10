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Главная Новости Мир США Еще один ужасный взрыв: под руинами домов в США найдены жертвы
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Еще один ужасный взрыв: под руинами домов в США найдены жертвы

В Балтиморе несколько жилых домов буквально взлетели на воздух

10 августа 2020, 20:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Еще один ужасный взрыв: под руинами домов в США найдены жертвы

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое - пострадали. Об этом сообщается в Twitter спасательной службы города.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе спасательной операции три человека были извлечены из-под обломков. Их состояние оценивается как критическое.

Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ним связь.

Причины происшествия устанавливаются. Спасательные работы продолжаются.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что трагический взрыв в Ливане привел к тому, что правительство страны ушло в отставку под требования местного населения, которое вышло на акции протеста.


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