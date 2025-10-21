logo

BTC/USD

111929

ETH/USD

4007.91

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Еще одна мелкая победа для Кремля: как Путин манипулирует женой Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна мелкая победа для Кремля: как Путин манипулирует женой Трампа

Аналитики считают, что жест Путина убедил Меланию Трамп смягчить позицию по отношению к России

21 октября 2025, 23:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Во время визита Владимира Путина на Аляску в августе, где он принял участие в историческом саммите с Дональдом Трампом, супруга американского президента Мелания Трамп передала российскому лидеру письмо, в котором выразила обеспокоенность похищенными украинскими детьми. В ответ Путин вернул нескольких детей в Украину, что, по мнению аналитиков, повлияло на отношение Мелании к Кремлю.

Еще одна мелкая победа для Кремля: как Путин манипулирует женой Трампа

Мелания и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание The Week.

Исполнительный директор инициативы Renew Democracy Уриэль Эпштейн отметил, что "жест Путина смог убедить Меланию смягчить свою агрессивную позицию по Кремлю". По его словам, их общение длится уже около двух месяцев, и риторика госпожи Трамп постепенно изменилась — если раньше она говорила о "похищенных" детях, то теперь употребляет термин "пропавшие".

Аналитик убежден, что Путин манипулирует Меланией Трамп, используя ее эмпатию как средство воздействия на Дональда Трампа: Путин — типичный представитель школы КГБ. Он понял, что Мелания была ключевым голосом Трампа. Он предложил небольшую победу – возвращение нескольких детей – и после этого Мелания успокоилась", – заявил Эпштейн.

По его мнению, таким образом, Путин получил как информационное, так и политическое преимущество. Эпштейн также предположил, что нежелание Дональда Трампа поддержать санкции против России, несмотря на одобрение этой инициативы 80 из 100 сенаторов, может являться следствием влияния его жены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Washington Post сообщает, что попытка Первой леди США Мелании Трамп призвать кремль к миру завершилась кровавым ударом по украинской столице.

По информации издания, 15 августа Мелания Трамп через своего мужа — президента США Дональда Трампа — передала послание властям России во время встречи с Путиным на Аляске. В нем она призвала прекратить боевые действия хотя бы ради детей, больше всего страдающих войной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theweek.in/news/world/2025/10/21/kgb-games-vladimir-putin-is-using-melania-trump-to-influence-trump-claim-analyst.html
Теги:

Новости

Все новости