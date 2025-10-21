Еще одна мелкая победа для Кремля: как Путин манипулирует женой Трампа

Во время визита Владимира Путина на Аляску в августе, где он принял участие в историческом саммите с Дональдом Трампом, супруга американского президента Мелания Трамп передала российскому лидеру письмо, в котором выразила обеспокоенность похищенными украинскими детьми. В ответ Путин вернул нескольких детей в Украину, что, по мнению аналитиков, повлияло на отношение Мелании к Кремлю.

Мелания и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание The Week.

Исполнительный директор инициативы Renew Democracy Уриэль Эпштейн отметил, что "жест Путина смог убедить Меланию смягчить свою агрессивную позицию по Кремлю". По его словам, их общение длится уже около двух месяцев, и риторика госпожи Трамп постепенно изменилась — если раньше она говорила о "похищенных" детях, то теперь употребляет термин "пропавшие".

Аналитик убежден, что Путин манипулирует Меланией Трамп, используя ее эмпатию как средство воздействия на Дональда Трампа: Путин — типичный представитель школы КГБ. Он понял, что Мелания была ключевым голосом Трампа. Он предложил небольшую победу – возвращение нескольких детей – и после этого Мелания успокоилась", – заявил Эпштейн.

По его мнению, таким образом, Путин получил как информационное, так и политическое преимущество. Эпштейн также предположил, что нежелание Дональда Трампа поддержать санкции против России, несмотря на одобрение этой инициативы 80 из 100 сенаторов, может являться следствием влияния его жены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Washington Post сообщает, что попытка Первой леди США Мелании Трамп призвать кремль к миру завершилась кровавым ударом по украинской столице.

По информации издания, 15 августа Мелания Трамп через своего мужа — президента США Дональда Трампа — передала послание властям России во время встречи с Путиным на Аляске. В нем она призвала прекратить боевые действия хотя бы ради детей, больше всего страдающих войной.