Ще одна дрібна перемога для Кремля: як Путін маніпулює дружиною Трампа

Під час візиту Володимира Путіна на Аляску у серпні, де він узяв участь у історичному саміті з Дональдом Трампом, дружина американського президента Меланія Трамп передала російському лідеру лист, у якому висловила занепокоєння щодо викрадених українських дітей. У відповідь Путін повернув кількох дітей до України, що, на думку аналітиків, вплинуло на ставлення Меланії до Кремля.

Про це повідомляє видання The Week.

Виконавчий директор ініціативи Renew Democracy Уріель Епштейн зазначив, що "жест Путіна зміг переконати Меланію пом’якшити свою агресивну позицію щодо Кремля". За його словами, їхнє спілкування триває вже близько двох місяців, і риторика пані Трамп поступово змінилася — якщо раніше вона говорила про "викрадених" дітей, то тепер уживає термін "зниклі".

Аналітик переконаний, що Путін маніпулює Меланією Трамп, використовуючи її емпатію як засіб впливу на Дональда Трампа: "Путін — типовий представник школи КДБ. Він зрозумів, що Меланія була ключовим голосом для Трампа. Він запропонував невелику перемогу — повернення кількох дітей — і після цього Меланія заспокоїлася", — заявив Епштейн.

На його думку, таким чином Путін здобув як інформаційну, так і політичну перевагу. Епштейн також припустив, що небажання Дональда Трампа підтримати санкції проти Росії, попри схвалення цієї ініціативи 80 із 100 сенаторів, може бути наслідком впливу його дружини.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що The Washington Post повідомляє, що спроба Першої леді США Меланії Трамп закликати кремль до миру завершилася кривавим ударом по українській столиці.

За інформацією видання, 15 серпня Меланія Трамп через свого чоловіка — президента США Дональда Трампа — передала послання владі росії під час зустрічі з путіним на Алясці. У ньому вона закликала припинити бойові дії хоча б заради дітей, які найбільше потерпають від війни.