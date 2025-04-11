Еще одна победа Путина: разработку какой важной ракеты прекратил Пентагон

Пентагон поставил на паузу разработку дальнобойной гиперзвуковой противокорабельной ракеты HALO из-за нехватки финансирования. Проект входил в программу Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 и должен был заменить существующие дозвуковые ракеты, в частности AGM-158C LRASM.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Ракета HALO не создавалась как средство прорыва ПВО, ее задачей было сокращение времени доставки боеголовки на большие дистанции. Решение о закрытии разработки приняли еще осенью 2024 года, сообщил контр-адмирал Стивен Тедфорд.

"Решение было принято после того, как ВМС провели тщательный анализ... сопоставив приоритеты ВМС с имеющимися финансовыми обязательствами", — отметил он.

В марте 2023 года NAVAIR подписало контракты с Raytheon и Lockheed Martin на $116 млн для начальной разработки ракеты и подготовки к летным испытаниям. Планировалось завершить проект к 2028 году, а принять на вооружение – в 2029-м. Вся программа должна была отчисляться в $566 млн. Впрочем, Пентагон не дал "зеленый свет" на увеличение бюджета.

Сейчас в США остаются только дозвуковые ракеты AGM-158C LRASM как основа противокорабельной мощи. Их применяют самолеты F/A-18 и B-1B.

Однако существуют альтернативы. ВМС США могут проявить интерес Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), которую для ВВС разрабатывают Northrop Grumman и Raytheon с введением в 2027 году, или гиперзвуковой ракетой Mako от Lockheed Martin.

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