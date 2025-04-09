В Пентагоне наконец-то ответили, сократят ли контингент в Европе

США пока не приняли окончательное решение о сокращении своего военного контингента в странах Европы, но пока пересматривают военную структуру. Об этом говорится в ответе пресс-службы Пентагона на запрос польского телеканала TVP Info.

Американские военные. Фото из открытых источников

"Но никакого решения еще не приняли. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят конвенциональную оборону Европы", – говорится в сообщении.

Отметим, вчера издание "NBC News" обнародовало информацию о том, что Пентагон сейчас прорабатывает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах.

В материале говорится, если Дональд Трамп все-таки решится на этот шаг, то, в первую очередь, это может касаться подразделений, которые являются частью 20 тысяч военнослужащих, которых бывший глава Белого дома Джо Байден развернул еще в 2022 году с целью укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. Тогда это решение стало ответом на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Таким образом Вашингтон решил поддержать своих союзников, предоставив гарантии, что они не останутся сам на сам с российской угрозой в случае падения Украины. Шесть американских и европейских чиновников, которые пожелали оставаться анонимными, рассказали, что, если Пентагон выступит в поддержку такого предложения, это усилит опасения о том, что Штаты "отказываются от своих давних союзников в Европе".

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