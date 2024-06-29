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Марьян Ощановский
Вице-президент США Камала Гаррис фактически признала, что Джо Байден провалил дебаты с Дональдом Трампом, но все равно призвала американцев голосовать за действующего президента.
Гаррис поддержала Байдена. Фото из открытых источников
Как известно, словесные преткновения и непонятные ответы Байдена во время дебатов усилили беспокойство в США, способен ли он быть президентом еще один четырехлетний срок.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.
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Ермаков
сегодня, 20:39
По данным ИКД дальнее будущее на Земле будет еще сложнее. Странам нужно объединяться, а не воевать, чтобы выстоять перед войной 2099 года, которая будет развязана извне. К сожалению, в самой сильной стране могут приходить к власти такие как Трамп, который не способен решать, вникать, предлагать правильные действия для установления мира, развития, улучшения жизни. Байден значительно умнее. По данным ИКД у Байдена отличное сейчас здоровье и все это заметят наглядно.
Ігор
сегодня, 18:39
Тобто демократам в цій, так званій країні свободи справедливості та верховенства права байдуже, що їхні дії перетворили Україну на країну хаосу страху та ненависті навіть один до одного? По факту на узурпований концтабір. Занадто багато лицемірства і подвійних стандартів. Абсолютна гегемонія розбещує, як і абсолютна влада. Світовий устрій потрібно змінювати.