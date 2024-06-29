Вице-президент США Камала Гаррис фактически признала, что Джо Байден провалил дебаты с Дональдом Трампом, но все равно призвала американцев голосовать за действующего президента.

Гаррис поддержала Байдена. Фото из открытых источников

"Результаты этой гонки не решит одна июньская ночь. Они будут решены вами и нами. Кто возглавит Белый дом в следующем году, будет определено тем, что мы вместе сделаем в эти следующие 130 дней. И, наконец, на этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить – в стране свободы, справедливости и верховенства права или в стране хаоса, страха и ненависти", – заявила Камала Гаррис.

Как известно, словесные преткновения и непонятные ответы Байдена во время дебатов усилили беспокойство в США, способен ли он быть президентом еще один четырехлетний срок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.