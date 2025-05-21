Еще одна страна предложила Трампу полезные ископаемые, но выставила требование

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что готов заключить сделку с командой Дональда Трампа по поставкам полезных ископаемых в обмен на признание автономии своего региона. Об этом сообщает Радио и телевидение РС.

Дональд Трамп

По словам Додика, США стремятся сократить свою зависимость от Китая в сфере критически важных минералов и рассматривают возможности партнёрства с дружественными странами для формирования устойчивых цепочек поставок.

Он подчеркнул, что Республика Сербская готова обсуждать сотрудничество с Вашингтоном в сфере добычи и экспорта стратегических ресурсов.

"Дайте нам свободу, подтвердите наш фактический суверенитет, гарантируйте положения Дейтонского соглашения, нашу политическую автономию и независимость — и мы станем вашими партнёрами", — отметил Додик.

По его словам, на территории Республики Сербской обнаружены значительные залежи лития, бора, стронция, натрия и калия. По оценкам геологов, месторождения лития и бора являются одними из крупнейших и наиболее перспективных не только в Европе, но, возможно, и в мире.

Ещё в марте Додик выражал заинтересованность в потенциальной сделке с администрацией Трампа по редкоземельным элементам. По его словам, восточная часть Республики Сербской богата литиевыми, магниевыми и другими ценными минеральными ресурсами, общая коммерческая стоимость которых превышает 100 миллиардов долларов. При этом он отметил, что до сих пор ни одной иностранной стране или компании не были предоставлены права на их разработку, однако он готов сделать такое предложение Трампу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко тоже поручил искать в Беларуси редкоземельные металлы.



