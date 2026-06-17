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"Если мне не понравится": Трамп выдал категорическое предупреждение о новой войне

16 июня Дональд Трамп заявил, что текст соглашения между США и Ираном о прекращении конфликта вскоре будет обнародован

17 июня 2026, 16:30
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность с Ираном "не является окончательным вариантом" и может быть пересмотрена при невыполнении условий. По его словам, соглашение носит характер меморандума о взаимопонимании, а не финального документа.

"Если мне не понравится": Трамп выдал категорическое предупреждение о новой войне

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Нет, это не окончательный вариант. Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы снова начнем стрелять по ним, сбрасывать бомбы. И если мне это не понравится, если они не будут вести себя как следует, мы сразу же вернемся к сбросу бомб прямо им на головы", — сказал Трамп.

16 июня он также отметил, что текст потенциального соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта будет обнародован в ближайшее время.  

Накануне, 15 июня, Трамп сообщил, что договоренность с Тегераном уже фактически завершена, а также распорядился об открытии Ормузского пролива и снятии военно-морских ограничений. В то же время, о достижении мирного урегулирования заявил и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который сообщил, что официальное подписание планируется на 19 июня в Швейцарии.  

Ранее американский президент утверждал, что соглашение могут подписать еще 14 июня, а также высказывал мнение, что Иран якобы отказывается от развития ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт для международного судоходства. В то же время в Корпусе стражей Исламской революции Ирана эти заявления отрицали.  

На фоне этих процессов в регионе ранее также сообщалось о договоренностях о прекращении огня между Ливаном и Израилем, достигнутых при посредничестве США во время переговоров в июне.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам постепенно усиливают давление на топливный рынок РФ. В ряде регионов уже фиксируются перебои с бензином и дизелем, однако эксперты отмечают, что до полноценного кризиса ситуация пока не достигла.



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