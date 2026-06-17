"Якщо мені не сподобається": Трамп видав категоричне попередження про нову війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість з Іраном "не є остаточним варіантом" і може бути переглянута у разі невиконання умов. За його словами, угода має характер меморандуму про взаєморозуміння, а не фінального документа.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Ні, це не остаточний варіант. Це меморандум про взаєморозуміння. І якщо мені це не сподобається, ми знову почнемо стріляти по них, скидати бомби. І якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб просто їм на голови", — сказав Трамп.

16 червня він також зазначив, що текст потенційної угоди між США та Іраном щодо припинення конфлікту буде оприлюднений найближчим часом.

Напередодні, 15 червня, Трамп повідомив, що домовленість із Тегераном уже фактично завершена, а також розпорядився про відкриття Ормузької протоки та зняття військово-морських обмежень. Водночас про досягнення мирного врегулювання заявив і прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф, який повідомив, що офіційне підписання планується на 19 червня у Швейцарії.

Раніше американський президент стверджував, що угоду можуть підписати ще 14 червня, а також висловлював думку, що Іран нібито відмовляється від розвитку ядерної зброї, а Ормузька протока буде відкрита для міжнародного судноплавства. Водночас у Корпусі вартових Ісламської революції Ірану ці заяви заперечували.

На тлі цих процесів у регіоні раніше також повідомлялося про домовленості щодо припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем, досягнуті за посередництва США під час переговорів у червні.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах поступово посилюють тиск на паливний ринок РФ. У низці регіонів уже фіксуються перебої з бензином і дизелем, однак експерти зазначають, що до повноцінної кризи ситуація поки не дійшла.