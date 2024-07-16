Если Трамп умрет, Америкой будет впервые править фашист: что делать демократам

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Ткачик Олеся
В США, как говорят умные люди, нет менее властной позиции, чем вице-президент , говорит политолог Юрий Богданов. Другая проблема, добавляет он, что избранный Дональдом Трампом Джей Ди Вэнс, уже только собственной системой взглядов добавит хаоса и напряжения, потому что по внутренней повестке дня он прав экстремист. Все те, кого Трамп мог назначить – радикальные МАГА, добавил аналитик.
Джей Ди Вэнс
При этом аналитик говорит, что Украине при президентстве Трампа будет трудно рассчитывать на предсказуемость и адекватность, поэтому общий уровень вызова не сильно изменяется.
Впрочем, по его словам, он бы на месте Путина не спешил радоваться, потому что, когда имеешь дела с нарциссами — экстремистами, можешь получить пачку проблем на ровном месте. Правда, миру в целом и США в отдельности от этого не легче, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп избрал себе вице-президента, неоднократно критиковавшего помощь Украине.
Впрочем, отдельные эксперты советуют не паниковать из-за того, что Трамп хочет видеть своим вице-президентом Венса. Они обращают внимание на то, что в свое время он был беспощадным критиком Трампа и даже называл его американским Гитлером. То есть, по их словам, Вэнс при необходимости может кардинально менять свое мнение.
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Ігор
сегодня, 16:06
Як справжній кошерний нацизм починає цькування і натравлювати на неугодних йому. Тут саме привід сказати: подивіться, що у вас відбувається. Божі обрізані вправні у, перекласти провину і співати: битий не битого везе. Зло заслуговує тактику: "Ніколи знов!". Інакше світ чекає ще більша біда, ніж за Гітлера. Будемо сподіватися що Трамп це зупинить. В будь-якому випадку по старому вже не буде. Націю шкода.