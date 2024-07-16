Если Трамп умрет, Америкой будет впервые править фашист: что делать демократам

В США, как говорят умные люди, нет менее властной позиции, чем вице-президент , говорит политолог Юрий Богданов. Другая проблема, добавляет он, что избранный Дональдом Трампом Джей Ди Вэнс, уже только собственной системой взглядов добавит хаоса и напряжения, потому что по внутренней повестке дня он прав экстремист. Все те, кого Трамп мог назначить – радикальные МАГА, добавил аналитик.

Джей Ди Вэнс

"Трамп говорил о снижении напряжения внутри общества. Сегодня он назначает ходячую гранату. Прекрасный план. Надежны как швейцарские часы. Если Трамп умрет или потеряет дееспособность, Америкой будет официально править первый фашист", — считает Богданов.

При этом аналитик говорит, что Украине при президентстве Трампа будет трудно рассчитывать на предсказуемость и адекватность, поэтому общий уровень вызова не сильно изменяется.

"Если Трамп не продаст Путину свое видение мира – будет помогать, если продаст – вот здесь уже у нас и Европы будет своя дилемма, что делать дальше", – говорит Богданов.

Впрочем, по его словам, он бы на месте Путина не спешил радоваться, потому что, когда имеешь дела с нарциссами — экстремистами, можешь получить пачку проблем на ровном месте. Правда, миру в целом и США в отдельности от этого не легче, добавил эксперт.

"Демократам самое время создавать антифашистскую коалицию Америки. Таков путь", — подытожил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп избрал себе вице-президента, неоднократно критиковавшего помощь Украине.

Впрочем, отдельные эксперты советуют не паниковать из-за того, что Трамп хочет видеть своим вице-президентом Венса. Они обращают внимание на то, что в свое время он был беспощадным критиком Трампа и даже называл его американским Гитлером. То есть, по их словам, Вэнс при необходимости может кардинально менять свое мнение.



