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Ткачик Олеся
Если Соединенные Штаты не обеспечат Украину необходимой помощью в борьбе с российской агрессией, и если она проиграет войну, Майка Джонсона, спикера Палаты представителей, назовут виновником этой ситуации. Такое мнение высказал бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер во время разговора с The Hill.
Майк Джонсон
Он заявил, что имя Майка Джонсона будет упоминаться в учебниках истории как личности, способствовавшей поражению Украины.
Именно поэтому Кинзингер призвал Джонсона "подумать о своей совести" и внести законопроект о предоставлении помощи Украине.
Он добавил, что необходимо признать, что это Соединенные Штаты не помогают Украине, а Украина помогает Соединенным Штатам, защищая их от одного из основных конкурентов и врагов в этом мире.
Однако Кинзингер считает, что вероятность отставки Джонсона невелика, даже несмотря на ходатайство о его освобождении от Марджори Тейлор Грин.
Именно поэтому он рекомендует заключить соглашение с демократами, чтобы помочь Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению некоторых западных СМИ, на самом деле проблема не в Майке Джонсоне , который все же пытается найти компромиссные варианты, чтобы законопроект о выделении помощи Украине все же был проголосован. По их мнению, проблема в американском президенте Джо Байдене, отказавшемся от того, чтобы работать над двухпартийной поддержкой Украины.
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