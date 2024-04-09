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Если Украина проиграет. В США уже знают, кого назначить виновным в этом

Если Украина проиграет России в войне, то виноватым в этом будет блокирующий выделение помощи Киеву Майк Джонсон, заявил бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер в разговоре с The Hill

сегодня, 19:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если Соединенные Штаты не обеспечат Украину необходимой помощью в борьбе с российской агрессией, и если она проиграет войну, Майка Джонсона, спикера Палаты представителей, назовут виновником этой ситуации. Такое мнение высказал бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер во время разговора с The Hill.

Если Украина проиграет. В США уже знают, кого назначить виновным в этом

Майк Джонсон

Он заявил, что имя Майка Джонсона будет упоминаться в учебниках истории как личности, способствовавшей поражению Украины.

Именно поэтому Кинзингер призвал Джонсона "подумать о своей совести" и внести законопроект о предоставлении помощи Украине.

"Если Украина проиграет это сражение, он станет тем, о ком будут писать в учебниках истории, как о человеке, который мог изменить ход войны"
, – сказал Кинзингер.

Он добавил, что необходимо признать, что это Соединенные Штаты не помогают Украине, а Украина помогает Соединенным Штатам, защищая их от одного из основных конкурентов и врагов в этом мире.

Однако Кинзингер считает, что вероятность отставки Джонсона невелика, даже несмотря на ходатайство о его освобождении от Марджори Тейлор Грин.

Именно поэтому он рекомендует заключить соглашение с демократами, чтобы помочь Украине.

"Примиритесь и разрешите украинцам одержать победу над россиянами на поле боя"
, – призвал Кинзингер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению некоторых западных СМИ, на самом деле проблема не в Майке Джонсоне , который все же пытается найти компромиссные варианты, чтобы законопроект о выделении помощи Украине все же был проголосован. По их мнению, проблема в американском президенте Джо Байдене, отказавшемся от того, чтобы работать над двухпартийной поддержкой Украины.




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Источник: https://thehill.com/homenews/house/4580507-kinzinger-johnson-will-be-blamed-in-history-books-if-ukraine-loses-war-with-russia/
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