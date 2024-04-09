Если Украина проиграет. В США уже знают, кого назначить виновным в этом

Если Соединенные Штаты не обеспечат Украину необходимой помощью в борьбе с российской агрессией, и если она проиграет войну, Майка Джонсона, спикера Палаты представителей, назовут виновником этой ситуации. Такое мнение высказал бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер во время разговора с The Hill.

Майк Джонсон

Он заявил, что имя Майка Джонсона будет упоминаться в учебниках истории как личности, способствовавшей поражению Украины.

Именно поэтому Кинзингер призвал Джонсона "подумать о своей совести" и внести законопроект о предоставлении помощи Украине.

"Если Украина проиграет это сражение, он станет тем, о ком будут писать в учебниках истории, как о человеке, который мог изменить ход войны"

, – сказал Кинзингер.

Он добавил, что необходимо признать, что это Соединенные Штаты не помогают Украине, а Украина помогает Соединенным Штатам, защищая их от одного из основных конкурентов и врагов в этом мире.

Однако Кинзингер считает, что вероятность отставки Джонсона невелика, даже несмотря на ходатайство о его освобождении от Марджори Тейлор Грин.

Именно поэтому он рекомендует заключить соглашение с демократами, чтобы помочь Украине.

"Примиритесь и разрешите украинцам одержать победу над россиянами на поле боя"

, – призвал Кинзингер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению некоторых западных СМИ, на самом деле проблема не в Майке Джонсоне , который все же пытается найти компромиссные варианты, чтобы законопроект о выделении помощи Украине все же был проголосован. По их мнению, проблема в американском президенте Джо Байдене, отказавшемся от того, чтобы работать над двухпартийной поддержкой Украины.