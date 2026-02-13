logo

Есть большой шанс: Рубио заинтриговал заявлением о предстоящих переговорах по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть большой шанс: Рубио заинтриговал заявлением о предстоящих переговорах по Украине

Ранее сам Зеленский сообщал, что планирует принять участие в мероприятии при условии безопасной ситуации в Украине.

13 февраля 2026, 09:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Госсекретарь США Марко Рубио намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 13–15 февраля в Германии. По информации CNN, Рубио выразил уверенность, что встреча состоится, хотя окончательно подтвердить график пока нельзя.

Есть большой шанс: Рубио заинтриговал заявлением о предстоящих переговорах по Украине

Фото: из открытых источников

"Я считаю, что он будет там, и есть большой шанс встретиться. Это, вероятно, вписывается в мое расписание", — отметил американский дипломат.

Сам президент Украины ранее заявлял, что при возможности планирует принять участие в конференции, ориентируясь на ситуацию в Украине. Это подчеркивает важность мероприятия как площадки для обсуждения неотложных проблем безопасности в Европе и роли США в поддержании региональной стабильности.

Мюнхенская конференция соберет около 50 лидеров государств и правительств, среди которых ожидаются ключевые политики и эксперты. В центре внимания будет война РФ против Украины, а также вопросы укрепления европейской безопасности, энергетической стабильности и политического давления на Россию из-за санкций и дипломатических мер.

Отдельное внимание будет уделено Украине: планируется обсуждение мирного урегулирования конфликта, усиление обороноспособности страны, в том числе систем противовоздушной обороны, и снижение энергетической зависимости. Кроме того, впервые в рамках конференции будет открыт Украинский дом — символ международной поддержки и нового значения Украины в глобальной безопасности.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на постепенное потепление в Украине, риск нового масштабного комбинированного удара со стороны России остается серьезным. Речь идет о возможных атаках с применением ракет и ударных беспилотников, которые враг продолжает активно использовать против украинских городов и критическую инфраструктуру.



