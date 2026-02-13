Є великий шанс: Рубіо заінтригував заявою про майбутні переговори щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходитиме 13–15 лютого в Німеччині. За інформацією CNN, Рубіо висловив упевненість, що зустріч відбудеться, хоча остаточно підтвердити графік поки що не можна.

"Я вважаю, що він буде там, і є великий шанс зустрітися. Це, ймовірно, вписується в мій розклад", — зазначив американський дипломат.

Сам президент України раніше заявляв, що за можливості планує взяти участь у конференції, орієнтуючись на безпекову ситуацію в Україні. Це підкреслює важливість заходу як майданчику для обговорення нагальних проблем безпеки в Європі та ролі США у підтримці регіональної стабільності.

Мюнхенська конференція збере близько 50 лідерів держав і урядів, серед яких очікуються ключові політики та експерти. В центрі уваги буде війна РФ проти України, а також питання зміцнення європейської безпеки, енергетичної стабільності та політичного тиску на Росію через санкції та дипломатичні заходи.

Окрему увагу буде приділено Україні: планується обговорення мирного врегулювання конфлікту, посилення обороноздатності країни, зокрема систем протиповітряної оборони, та зниження енергетичної залежності. Крім того, вперше в рамках конференції відкриють Український дім — символ міжнародної підтримки та нового значення України у глобальній безпеці.

Як вже писали "Коментарі", попри поступове потепління в Україні, ризик нового масштабного комбінованого удару з боку Росії залишається серйозним. Йдеться про можливі атаки із застосуванням ракет та ударних безпілотників, які ворог продовжує активно використовувати проти українських міст і критичної інфраструктури.