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Есть ли шанс у Украины получить помощь от США до вступления Трампа в должность

The Hill пишет о том, что существует небольшой шанс на принятие нового пакета помощи для Украины

сегодня, 15:40 comments1104
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Кравцев Сергей

Нет стопроцентной уверенности, но есть небольшой шанс, что Конгресс США может принять дополнительное финансирование для Украины до момента инаугурации Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill", цитируя заявление члена сенатского комитета по международным отношениям Тима Кейна. 

Есть ли шанс у Украины получить помощь от США до вступления Трампа в должность

Сенат США. Фото: из открытых источников

Политик считает, что администрация Трампа после прихода к власти будет выступать против увеличения поддержки Украины.

В материале сообщается, что "любой пакет, одобренный Сенатом, скорее всего, столкнется с серьезным препятствием на пути к принятию" в Палате представителей, которую контролирует Республиканская партия, однако "шанс" есть.

"Шанс — я не говорю о вероятности, но я говорю о шансе", — подчеркнул Тим Кейн. 

По его словам, речь идет именно о шансе в Сенате, тогда как в Палате представителей ситуация обстоит сложнее. И вероятным путем к увеличению финансирования Украины является законопроект "Об ассигнованиях".

"Президент Трамп говорит, что собирается решить эту проблему — у него есть привычка делать то, что он говорит. И сейчас, я думаю, важно, чтобы все дали ему пространство для этого", — отметил будущий председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, касаемо войны в Украине.

А сенатор Марко Рубио, которого "официально" выдвинули на пост госсекретаря Трампа, предполагает, что финансовая помощь Украине – это точно не "неотложная задача". 

СМИ пишет, что администрация Байдена, в свою очередь, до 20 января 2025 года может выделить Украине 6 миллиардов долларов.

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